Ось які помилки "вбивають" вашу молодість кожного дня
Кожна жінка мріє якнайдовше зберегти здоров'я та молодість. Однак, інколи спосіб життя призводить до зворотного ефекту. Деякі щоденні помилки провокують передчасне старіння.
Про це повідомила нутриціолог та терапевт Оля Абдулоєва-Барова в Instagram.
Менше цукру
Експерт радить замінити цукор медом, частіше перекушуйте фруктами та сухофруктами. Також не забувайте і про приховані цукри (у соусах, кетчупах та готових стравах).
Важливо знати, що молекули цукру зруйнують колаген - структурний білок шкіри, що забезпечує її еластичність і пружність. Після цього з’являться зморшки, а в інших тканинах організму прискориться старіння.
Також порушиться обмін речовин, кальцій вимиється з кісток, і вони стануть крихкішими. Відкладеться жир, а люди із зайвою вагою виглядатимуть значно старшими.
Уникайте смаженої їжі з апетитною скоринкою
Саме така їжа викличе запалення шкіри, зруйнує її нормальну структуру, тому людина виглядатиме старше.⠀
Також не додавайте в салати рафіновані олії, які в процесі виробництва перетворились на трансжири. Не готуйте на маргарині чи на 72% вершковому маслі - гормональні проблеми та набір зайвої ваги гарантовано.
Алкоголь
Алкоголь є одним з важливим факторів старіння. Багато алкогольних напоїв насправді є десертами, адже в них багато цукру. Краще за все пити сухе вино або текілу. Якщо ви пили, проведіть профілактику зневоднення очищеною водою, зеленими і трав'яними чаями.
Менше солі
Куди приходить сіль, звідти йде вода, і якщо ви їсте їжу з високим вмістом солі, вона може витягувати воду з клітин і зневоднювати організм. Коли ви зневоднені, то відчуваєте втому, через яку ви виглядаєте втомленим.
Енергетичні напої
Енергетичні напої можуть вплинути на вашу посмішку. Ці напої можуть пошкодити емаль на зубах у вісім разів більше, ніж звичайна солодка газована вода. В результаті зуби стануть жовтими.
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