Вчені виявили "дику кількість вірусів" на зубних щітках: що відомо

Які віруси можуть жити на зубних щітках?

Деякі з виявлених мікроорганізмів абсолютно нові для науки. Хоча ця новина може змусити вас побігти у ванну кімнату, щоб викинути зубну щітку та почистити душ, присутність вірусів на наших речах не обов’язково є несподіванкою чи шкідливою для нашого здоров’я.

Такі мікроби, як бактерії, гриби та віруси, живуть у будь-якому середовищі, створеному людиною. На цей момент вони практично мають права сквотера.

Навіть коли ми очищаємо поверхні, вони неминуче повертаються. Ось чому стоматологи та лікарі радять регулярно міняти зубну щітку та чистити ванну кімнату, щоб зупинити неконтрольоване зростання мікроорганізмів.

Але певна кількість впливу неминуча, тому життєво важливо розуміти, з якими мікробами ми найчастіше стикаємося.

Хоча більшість із нас знають, що бактерії ховаються практично на кожній поверхні, яку ми можемо побачити, про віруси, які прилипають до поверхонь, відомо не так багато, навіть серед науковців.

Насправді лише після того, як дослідники в США проаналізували бактерії на душових лійках і зубних щітках, інша команда з тими ж авторами продовжила дослідження вірусів.

"Ми виявили багато вірусів, про які ми знаємо дуже мало, і багато інших, яких ми ніколи раніше не бачили. Дивно, скільки невикористаного біорізноманіття навколо нас", - розказала мікробіолог Еріка Хартманн.

Щоб дізнатися більше про взаємодію бактерій і вірусів у ванних кімнатах, Хартманн і її колеги перевірили геноми мікробних спільнот, які живуть на 96 душових лійках і 34 зубних щітках.

У своїх пошуках автори ідентифікували численні бактеріофаги, які є вірусами, які інфікують бактеріальні клітини та розмножуються в них.

Зокрема, команда виявила вірусні спільноти - вони ж віроми, які живуть на зубних щітках і душових насадках, які зовсім не схожі одна на одну.

На зубній щітці виявили більшу різноманітність вірусів, ніж ті, що були в душі.

Враховуючи, що деякі віруси вважають за краще поїдати певні бактерії, логічно, що віроми відрізнятимуться в цих двох середовищах ванної кімнати.

У той час як бактерії на зубних щітках, як правило, походять із людського рота, ті, що знаходяться на душових лійках, походять із навколишнього середовища, а деякі є відомими патогенами у міській воді.

Поточне дослідження є лише невеликим свідченням, але воно виявило, що деякі з цих вірусів та їх бактерії можуть бути небезпечними для здоров’я людини, якщо вони розмножаться.