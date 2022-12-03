Вчені винайшли спосіб зробити піцу та тістечка корисними: вам прийдеться до смаку

Тому вчені розробили продукт із крохмалю, який схожий на клітковину.

Ми всі любимо м'яке та тонке тісто в піці або пухке у випічці. Але також знаємо, що від надмірної кількості такої їжі в раціоні може сильно збільшитися вага, що впливає на загальний стан здоров'я та самопочуття.

Про це повідомляють на сайті Science Alert.

Що відомо про винахід?

Вчені з університету RMIT в Австралії розробили модифікований крохмальний продукт. Його можна додавати в їжу, і він не змінюватиме її смак, колір або текстуру.

Він називається FiberX і виробляється з природних крохмалів: пшениці, кукурудзи та маніоку. Як і справжня клітковина, FiberX не перетравлюються кишківником, тому клітковина здатна покращити процес травлення.

Винахідники кажуть, що такий крохмаль можна додавати до страв чи продуктів із низьким вмістом клітковини для покращення функції поживності. Це навіть можуть бути солодощі або ваша улюблена піца, де занадто багато вуглеводів.

За рахунок доданої клітковини піца може стати корисною стравою (фото: Freepik)

"Тепер ми можемо додавати клітковину в такі продукти, як білий хліб та інші основні продукти, не змінюючи смаку чи текстури, що є однією з головних проблем із багатьма комерційно доступними харчовими добавками з клітковиною", - каже харчовий технолог Асгар Фарахнакі.

Близько 80 відсотків вихідного крохмалю можна перетворити на харчові волокна за допомогою методу вчених. Зараз команда шукає більш екологічні способи застосування, щоб запустити масштабне виробництво.

Як зробити корисну піцу?

А поки винахід не поширився у світі та Україні пропонуємо вам самостійно наповнювати ваші щоденні та улюблені страви користю. Адже навіть калорійну піцу можна наситити мікроелементами та вітамінами.

У піці найважливішими моментами є тісто та начинка, тому саме над їхніми складовими варто попрацювати.

Для приготування однієї з варіацій корисної піци вам знадобиться:

300 г борошна

200 мл кефіру

4 ложки соняшникової олії

пів столової ложки цукру

пів чайної ложки солі

пів столової ложки розпушувача

Покрокове приготування

Для тіста змішайте у великій мисці борошно, кефір, соняшникову олію, цукор, сіль і розпушувач. Усе перемішайте і замісіть ніжне тісто, воно повинно добре відставати від рук.

Розкачайте тісто в пласт товщиною 5 мм. Викладіть на пергамент і сформуйте руками невеликі бортики.

Що стосується начинки, то обирайте її відповідно до власних уподобань. Щоб піца була здоровішою, не використовуйте копчені або в'ялені ковбаси. Краще віддати перевагу нежирному курячому філе.

Не забудьте про овочі та спеції. Вони не лише додадуть смаку й аромату, але й стануть корисним доповненням.

Якщо хочете додати соус, не беріть магазинний кетчуп або майонез, хіба якщо вони не зроблені власноруч. Хорошим варіантом стане розім'яти виделкою томати у власному соку.