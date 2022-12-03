Ученые изобрели способ сделать пиццу и пирожные полезными: вам придется по вкусу

Мы все любим тонкое тесто в пицце или мягкое в выпечке. Но также знаем, что от чрезмерного количества такой пищи в рационе может сильно увеличиться вес, что влияет на состояние здоровья и самочувствие.

Об этом сообщают на сайте Science Alert.

Что известно об изобретении?

Ученые из университета RMIT в Австралии разработали модифицированный крахмальный продукт. Его можно добавлять в пищу, и он не изменит ее вкус, цвет или текстуру.

Он называется FiberX и производится из природных крахмалов: пшеницы, кукурузы и маниока. Как и настоящая клетчатка, FiberX не переваривается кишечником, поэтому клетчатка способна улучшить процесс пищеварения.

Изобретатели говорят, что такой крахмал можно добавлять в блюда или продукты с низким содержанием клетчатки для улучшения функции питательности. Это даже могут быть сладости или ваша любимая пицца, где слишком много углеводов.

За счет добавленной клетчатки пицца может стать полезным блюдом (фото: Freepik)

"Теперь мы можем добавлять клетчатку в такие продукты, как белый хлеб и другие основные продукты, не меняя вкуса или текстуры, являющейся одной из главных проблем со многими коммерчески доступными пищевыми добавками с клетчаткой", - говорит пищевой технолог Асгар Фарахнаки.

Около 80 процентов исходного крахмала можно превратить в пищевые волокна с помощью метода учёных. Сейчас команда ищет более экологичные способы применения, чтобы запустить масштабное производство.

Как сделать полезную пиццу?

А пока изобретение не распространилось в мире и Украине предлагаем вам самостоятельно наполнять ваши ежедневные и любимые блюда пользой. Ведь даже калорийную пиццу можно насытить микроэлементами и витаминами.

В пике важнейшими моментами является тесто и начинка, поэтому над их составляющими стоит поработать.

Для приготовления одной из вариаций полезной пиццы вам понадобится:

300 г муки

200 мл кефира

4 ложки подсолнечного масла

пол столовой ложки сахара

пол чайной ложки соли

пол столовой ложки разрыхлителя

Пошаговое приготовление

Для теста смешайте в большой миске муку, кефир, подсолнечное масло, сахар, соль и разрыхлитель. Все размешайте и замесите нежное тесто, оно должно хорошо отставать от рук.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Выложите на пергамент и сформируйте руками небольшие бортики.

Что касается начинки, то выбирайте ее в соответствии с собственными предпочтениями. Чтобы пицца была здоровее, не используйте копченые или вяленые колбасы. Лучше отдать предпочтение нежирному куриному филе.

Не забудьте об овощах и специях. Они не только придадут вкусу и аромату, но и станут полезным дополнением.

Если хотите добавить соус, не берите магазинный кетчуп или майонез, если они не сделаны собственноручно. Хорошим вариантом станет размять вилкой томаты в собственном соке.