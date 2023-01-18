Вчені винайшли ліки, які сповільнюють настання старіння та хвороб у собак
Науковці винайшли препарат, який може сповільнити процес старіння в собак і тим самим врятувати їх від багатьох вікових хвороб. Зараз вакцина вже на етапі тестування.
Про це пишуть на сайті Popular Mechanics.
Що відомо про вакцину для собак
Біотехнологічна компанія в Сан-Франциско має на меті розробити ефективні таблетки проти старіння для собак. Якщо стартапу вдасться подовжити життя собак, наступними можуть бути люди.
Засновниця компанії Селін Халіуа вважає, що почати з собак і запобігти віковим захворюванням шляхом злому біологічних процесів, є правильним першим кроком.
Річ у тім, що собаки мають досить коротку тривалість життя, а також розвивають вікові хвороби, подібні до людських.
Чи можна використовувати засіб людям
"Лікарський засіб, який допомагає собакам довше бути здоровими, не є призначеним для людей, але може допомогти зрозуміти, як уникнути людських вікових хвороб", - каже Селін.
Випробування зосереджені на великих і малих собаках. Вони спрямовані на уповільнення розвитку деменції та ниркової недостатності, а також на зміну клітинних процесів, які скорочують тривалість життя великих собак.
На які хвороби найчастіше страждають собаки
Серед найпоширеніших захворювань чотирилапих:
- шкірні паразити
- чумка
- гельмінтоз
- ентерит
Окремі породи також можуть мати місцеві запалення або відхилення від норми. З віком собаки починають хворіти на артрит, стоматологічні захворювання, інфекції сечовидільної системи тощо.
Тому всі власники домашніх улюбленців повинні нести відповідальність за своїх менших друзів, вчасно їх обстежувати у ветеринара та лікувати, якщо є необхідність.
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