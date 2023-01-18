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Ученые изобрели лекарство, замедляющее наступление старения и болезней у собак

Новина українською →
США, Среда 18 января 2023 17:25
Ученые изобрели лекарство, замедляющее наступление старения и болезней у собак Появилось лекарство против старения собак (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Ученые изобрели препарат, который может замедлить процесс старения у собак и тем самым спасти их от многих возрастных болезней. Сейчас вакцина уже на этапе тестирования.

Об этом пишут на сайте Popular Mechanics.

Что известно о вакцине для собак

Целью биотехнологической компании в Сан-Франциско является разработка эффективных таблеток против старения для собак. Если стартапу удастся продлить жизнь собак, следующими могут быть люди.

Основательница компании Селин Халиуа считает, что начать с собак и предотвратить возрастные заболевания путем взлома биологических процессов, является правильным первым шагом.

Дело в том, что собаки имеют достаточно короткую продолжительность жизни, а также развивают возрастные болезни, подобные человеческим.

Можно ли использовать средство людям

"Врачебное средство, которое помогает собакам дольше быть здоровыми, не предназначено для людей, но может помочь понять, как избежать человеческих возрастных болезней", - говорит Селин.

Испытания сосредоточены на больших и маленьких собаках. Они направлены на замедление развития деменции и почечной недостаточности, а также изменение клеточных процессов, которые сокращают продолжительность жизни больших собак.

Какими болезнями чаще всего страдают собаки

Среди наиболее распространенных четырехлапых заболеваний:

  • кожные паразиты
  • чумка
  • гельминтоз
  • энтерит

Отдельные породы могут иметь местные воспаления или отклонения от нормы. С возрастом собаки начинают болеть артритом, стоматологическими заболеваниями, инфекциями мочевыделительной системы и т.д.

Поэтому все владельцы домашних любимцев должны нести ответственность за своих друзей, вовремя их обследовать у ветеринара и лечить, если есть необходимость.

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