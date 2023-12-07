Вчені відтворили зовнішність виду людини, яка зникла 150 тисяч років тому: як вона виглядала

Дослідники відтворили зовнішність людини, яка проживала на території сучасного Китаю 150 тисяч років тому. Це стародавній вид людини, яку віднесли до зниклого вигляду Homo Longi.

Що відомо про цю людину та як вона виглядала, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Ortog Online.

Череп, завдяки якому вдалося відтворити зовнішність людини зниклого виду, знайшли біля річки Хейлунцзян у 1933 році під час будівництва мосту. Назва цієї річки в перекладі означає річка Чорного Дракона. Тому гомініда неофіційно назвали "людина-дракон".

Лише у 2021 році вчені встановили, що цей череп належить представнику раніше невідомого виду роду Homo. Зовні не був схожий анатомічно на сучасних людей.

В Homo Longi була величезна голова, квадратні очниці, плоскі низькі вилиці і величезні зуби. Однак вчені вважають, що він був близьким родичем Homo Sapiens - більш близьким, ніж неандертальці.

Вчені відтворили зовнішність "людини-дракона" (фото: ortogonline.com)

Бразильський експерт Сісеро Мораєс під час експериментів відтворив зовнішність "людини-дракона". Він створив цифрову модель черепа, ґрунтуючись на даних дослідження 2021 року.

Там де фрагментів було недостатньо, вчений використав зразки останків іншої стародавньої людини - Homo erectus. М1які тканини були відтворені за зразком сучасних людей та шимпанзе.

У результаті експерт зміг відтворити анатомічно узгоджений череп, заснований на об'єктивних даних та надійних методах моделювання. Також він використав деякі сучасні художні деталі - такі як колір шкіри та волосся.

Вчені відтворили зовнішність "людини-дракона" (фото: ortogonline.com)