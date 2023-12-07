Ученые воспроизвели внешность вида человека, который исчез 150 тысяч лет назад: как он выглядел

Исследователи воспроизвели внешность человека, проживавшего на территории современного Китая 150 тысяч лет назад. Это древний вид человека, отнесенный к исчезнувшему виду Homo Longi.

Что известно об этом человеке и как он выглядел, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ortog Online.

Череп, благодаря которому удалось воссоздать облик человека пропавшего вида, был найден у реки Хэйлунцзян в 1933 году во время строительства моста. Название этой реки в переводе означает река Черного Дракона. Поэтому гоминида неофициально назвали "человек-дракон".

Только в 2021 году ученые установили, что этот череп принадлежит представителю ранее неизвестного вида рода Homo. Внешне не походил анатомически на современных людей.

У Homo Longi была огромная голова, квадратные глазницы, плоские низкие скулы и огромные зубы. Однако ученые считают, что он был близким родственником Homo Sapiens - более близким, чем неандертальцы.

Ученые воспроизвели внешность "человека-дракона" (фото: ortogonline.com)

Бразильский эксперт Сисеро Мораес во время экспериментов воспроизвел внешность "человека-дракона". Он создал цифровую модель черепа, основываясь на данных исследования 2021 года.

Там где фрагментов было недостаточно, ученый использовал образцы останков другого древнего человека – Homo erectus. Мягкие ткани были воспроизведены по образцу современных людей и шимпанзе.

В результате эксперт смог воспроизвести анатомически согласованный череп, основанный на объективных данных и надежных методах моделирования. Также он использовал некоторые современные художественные детали – такие, как цвет кожи и волос.

Ученые воспроизвели внешность "человека-дракона" (фото: ortogonline.com)