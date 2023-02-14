Вчені створили інтелектуальне "намисто", яке допоможе кинути палити: як воно працює

Дослідники з Північно-Західного університету США назвали свою розробку SmokeMon. Ця нагрудна термочутлива система, що носиться, може збирати просторову, часову і теплову інформацію навколо власника і сигарети протягом усього дня, щоб "ненав'язливо і пасивно виявляти випадки куріння".

У публікації зазначається, що на сьогодні причинно-наслідковий зв'язок між впливом конкретних сполук на людину та шкідливими ефектами невідомий. Першим кроком усунення пробілу у знаннях було вимір топографії куріння, або того, як курець палить цигарку: затяжки, об'єм затяжки та тривалість.

Сучасні підходи до топографії куріння, які є золотим стандартом, включають дорогі, громіздкі та нав'язливі сенсорні пристрої, що фіксують "неприродну поведінку" при курінні та запобігають їхньому потенційному втручанню в реальному часі на вулиці.

"Хоча датчики, що носяться на основі руху і відповідні їм моделі з машинним навчанням, показали себе багатообіцяюче в ненав'язливому відстеженні жестів куріння, вони сумно відомі тим, що змішують куріння з іншими подібними жестами "руки в рот", такими як їжа і пиття", - зазначається. у публікації.

Пристрій SmokeMon, заявляють розробники, став рішенням. Представляючи своє електронне "намисто" як відкриту платформу, дослідники "забезпечують вимірювання топографії куріння в умовах вільного життя, щоб можна було протестувати топографію куріння в реальному світі, що потенційно може сприяти своєчасному втручанню з припинення куріння".

Ось як виглядає пристрій SmokeMon на манекені (зображення: Habits Lab, Northwestern University / habitslab.github.io)

Як розповів доцент кафедри профілактичної медицини в медичній школі Фейнберга Північно-Західного університету та співавтор дослідження Набіл Альшурафа, розробка "виходить далеко за межі того, скільки цигарок людина викурює на день", пише EurekAlert.

"Ми можемо визначити, коли запалюється цигарка, коли людина підносить її до рота і робить затяжку, скільки вона вдихає, скільки часу між затяжками і як довго вона тримає сигарету в роті", - сказав він.

Для дослідження було набрано дев'ятнадцять учасників, які взяли участь у 115 сеансах куріння, в ході яких вчені вивчали їхнє куріння в контрольованих експериментах та експериментах на вулиці.

Принцип роботи пристрою

Поки курці носили пристрій, науковці навчили нейромережу виявляти події куріння та формувати топографію. Апарат визначає та відстежує кількість, тривалість та обсяг затяжок, інтервал між ними та тривалість куріння.

Аналіз топографії куріння дозволяє дослідникам вимірювати та оцінювати шкідливий вплив чадного газу на курців та глибше розуміти взаємозв'язок між хімічним впливом та захворюваннями, пов'язаними з тютюном. Також вчені вважають, що їхній SmokeMon допоможе кинути палити, оскільки продемонструє, які ознаки пов'язані з рецидивом після відмови від куріння.

Дослідники планують встановити, які фактори викликають повернення до постійного куріння і мають намір зібрати потрібну інформацію для розуміння, коли потрібно втручатися. Наприклад, при виявленні моделі поведінки, пов'язаної з ризиком рецидиву, користувач може отримати дзвінок від консультанта зі здорового способу життя, текстове та відео повідомлення.