Ученые создали интеллектуальное "ожерелье", которое поможет бросить курить: как оно работает

Исследователи из Северо-Западного университета в США назвали свою разработку SmokeMon. Эта носимая нагрудная термочувствительная система может собирать пространственную, временную и тепловую информацию вокруг владельца и сигареты в течение всего дня, чтобы "ненавязчиво и пассивно обнаруживать случаи курения".

В публикации отмечается, что на сегодняшний день причинно-следственная связь между воздействием конкретных соединений на человека и вредными эффектами неизвестна. Первым шагом в устранении пробела в знаниях было измерение топографии курения, или того, как курильщик курит сигарету: затяжки, объем затяжки и продолжительность.

Современные подходы к топографии курения, являющиеся золотым стандартом, включают дорогие, громоздкие и навязчивые сенсорные устройства, фиксирующие "неестественное поведение" при курении и предотвращающие их потенциальное вмешательство в реальном времени на улице.

"Хотя носимые датчики на основе движения и соответствующие им модели с машинным обучением показали себя многообещающе в ненавязчивом отслеживании жестов курения, они печально известны тем, что смешивают курение с другими подобными жестами "руки в рот", такими как еда и питье", - отмечается в публикации.

Устройство SmokeMon, заявляют разработчики, стало решением. Представляя свое электронное "ожерелье" в качестве открытой платформы, исследователи "обеспечивают измерение топографии курения в условиях свободной жизни, чтобы можно было протестировать топографию курения в реальном мире, что потенциально может способствовать своевременному вмешательству по прекращению курения".

Вот как выглядит устройство SmokeMon на манекене (изображение: Habits Lab, Northwestern University / habitslab.github.io)

Как рассказал доцент кафедры профилактической медицины в медицинской школе Фейнберга Северо-Западного университета и соавтор исследования Набил Альшурафа, разработка "выходит далеко за рамки того, сколько сигарет человек выкуривает в день", пишет EurekAlert.

"Мы можем определить, когда зажигается сигарета, когда человек подносит ее ко рту и делает затяжку, сколько он вдыхает, сколько времени между затяжками и как долго он держит сигарету во рту", - сказал он.

Для исследования было набрано девятнадцать участников, которые приняли участие в 115 сеансах курения, в ходе которых ученые изучали их курение в контролируемых экспериментах и в экспериментах на улице.

Принцип работы устройства

Пока курильщики носили устройство, ученые научили нейросеть обнаруживать события курения и формировать топографию. Аппарат определяет и отслеживает количество, продолжительность и объем затяжек, интервал между ними и продолжительность курения.

Анализ топографии курения позволяет исследователям измерять и оценивать вредное влияние угарного газа на курильщиков и более глубоко понимать взаимосвязь между химическим воздействием и заболеваниями, связанными с табаком. Также ученые считают, что их SmokeMon поможет бросить курить, так как продемонстрирует, какие признаки связаны с рецидивом после отказа от курения.

Исследователи планируют установить, какие факторы вызывают возврат к постоянному курению, и намерены собрать нужную информацию для понимания, когда нужно вмешиваться. Например, при обнаружении модели поведения, связанной с риском рецидива, пользователь может получить звонок от консультанта по здоровому образу жизни, текстовое и видео сообщение.