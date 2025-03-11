Вчені спростували найпоширеніший міф про рослини в горщиках: ви будете здивовані!

Насправді як з'ясували дослідники, здібності рослин у горщиках очищати та збагачувати киснем повітря в кімнаті виявилися сильно перебільшені. Звичайна вентиляція та регулярно провітрювання справляються з цим набагато успішніше.

До речі, поширене уявлення про те, кімнатні рослини поліпшують повітря в приміщенні не базується на жодному дослідженні. Популяризація цього засобу для очищення повітря почалася з NASA.

Ще у 1980-х агентство шукало засоби для очищення атмосфери на борту космічної станції й після деяких дослідів визнало рослини цілком для цього придатними.

Але, за словами вчених з Дрексельского університету, досліди NASA, як ще сотні подібних досліджень, були зроблені в лабораторних умовах, в невеликих герметичних контейнерах. І такі досліди ніяк не імітують реальні умови.

"Як правило, горщик ставлять в запаяну ємність, що містить кубометр повітря або навіть менше. У нього впорскують цільову летючу речовину і стежать за її концентрацією протягом якогось часу", - пояснив науковець Майкл Уерінг.

Він разом з колегами-науковцями переглянули десятки подібних робіт, проведених за останні 30 років. Вони проаналізували дані та підрахували ефективність рослин за показником "інтенсивності чистого повітря". Відкрите вікно або навіть кватирка - у рази ефективніше десятків горщиків з рослинами (фото: freepik.com)

Висновок однозначний - природні потоки повітря, а тим більш активне провітрювання приміщення виводять з нього летючі речовини на порядок ефективніше кімнатних рослин. Навіть відчинена кватирка має значно більше ефекту, ніж горщики.

За оцінками вчених, пара розчинених вікон працює з такою ефективністю, якби на кожному квадратному метрі будинку або офісу стояла сотня, або навіть тисяча рослин у горщиках.

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