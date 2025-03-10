У Ватикані знайшли 900-річну книгу, яка містить зловісне пророцтво та дату Судного дня

У архівах Ватикану було знайдено старовинну книгу, в якій йдеться про важливе пророцтво і передбачається рік Судного дня. Варто зазначити, що про пророцтво згадали саме зараз, коли Папа Римський опинився в лікарні у важкому стані.

Що відомо про цю старовинну книгу та пророцтво, і рік Судного дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

У книзі розповідається про християнську віру у те, коли Ісус повернеться на Землю, щоб визначити, хто буде врятований, а хто буде проклятий. І за текстом святого вказується, що це станеться у 2027 році.

Текст в 900-річній книжці належить Святому Малахію - вважається, що "Пророцтво пап" було написано у 12-столітті. Текст містить серію загадкових латинських фраз, які, як вважають, описують кожного папу, починаючи з Целестина II у 1143 році та закінчуючи нинішнім лідером Церкви Папою Франциском.

Вперше ця книга була знайдена в 1595 році Арнольдом Віном, бенедиктинським ченцем, якій стверджував, що знайшов твір Малахії в архівах Ватикану.

"Під час остаточного переслідування Святої Римської Церкви запанує Петро Римлянин, який пастиме свою отару серед багатьох скорбот, після чого місто з семи пагорбів буде зруйноване і страшний Суддя судитиме людей. Кінець", - йдеться в останньому абзаці книги.

Дехто зараз інтерпретує пророцтво як те, що Петро вступає на посаду Папи на тлі хронічної хвороби Франциска, а інші вважають, що слова Малахія припускають, що Франциск буде останнім.

У 2024 році вийшов документальний фільм, де припускалося, що саме останній варіант більш ймовірний - через уривок, який приписують Папі Сиксту V у 1585 році: "Вісь посеред знака". У пророцтві є фрази, які говорять про кожного Папу з 1143 року (скриншот)

Папа Сікст став у керма через 442 роки після першого понтифіка, і з текстом, який свідчить про те, що він є серединою пророцтва, кінець світу має настати ще через 442 роки - у 2027 році.

Зараз знову почали ретельно вивчати пророцтво, оскільки 88-річний Папа Франциск переніс два епізоди респіраторного кризу, спричиненого накопиченням значної кількості слизу в легенях та бронхах. Він перебуває у лікарні вже понад два тижні.

Варто додати, що деякі вчені ставлять під сумнів тест Малахія і насправді він з'явився у 16 столітті. А "Пророцтво пап" було написано у 1139 році - після видіння під час візиту до Риму.

До того, як Малахія присвятили до лику святих, він був ірландським архієпископом, і доволі відомим. Він проводив релігійні реформи й привів ірландську церкву у більшу відповідність до римських звичаїв.

Твердження про те, що хтось інший міг написати 112 фраз про кожного майбутнього папу, випливає з цікавої особливості тексту: усі папи до 1590 року були описані дуже точно, а після цього формулювання стає набагато розпливчастим і залишає багато варіантів для тлумачення. Однак й там є кілька напрочуд точних фраз. Важка хвороба Папи Франциска знову нагадала про існування пророцтв (фото: Getty Images)

В останні кілька десятиліть пророцтва святого Малахія стали знову сприймати серйозно.

"У 1958 році, перед Конклавом, який мав обрати Папу Іоанна XXIII, кардинал Спеллман з Нью-Йорка найняв човен, наповнив його вівцями та поплив угору та вниз по річці Тибр, щоб показати, що він "pastor et nautor" - це девіз, який приписується наступному Папі у пророцтвах", - говориться в одному зі звітів.

Одне з пророцтв називає 111-го Папу "Gloria Olivae", що означає "Слава Оливи". Орден Святого Бенедикта також відомий як Оліветанський, що змусило деяких істориків вважати, що Малахія передбачив, що Папа Бенедикт очолить Католицьку Церкву. Він був Папою з 2005 по 2013 рік.

Фраза святого Малахії "lilium et rosa", що перекладається як "лілія і троянда", описує папу Урбана VIII (1623-1644), оскільки на гербі його родини були зображені лілії та троянди.

Інший рядок тексту містить "De labore Solis", що означає "про затемнення сонця", і, як припускають, ім’я Папи Іоанна Павла ІІ (Кароль Войтила), який народився під час сонячного затемнення. Він був папою з 1978 по 2005 рік.світу

Є також слова "peregrinus apostolicus", які були призначені для папи VI, оскільки він провів більшу частину свого життя, подорожуючи до нових країн. Він був папою з 1963 по 1978 рік.

Відповідно до останнього запису навколо Петра Римлянина, "останній папа" головуватиме в Церкві під час великих потрясінь, кульмінацією яких стане знищення Риму та кінець папства.

Враховуючи кількість різноманітних криз у всьому світі, нинішня війна в Україні, напруженість між США та Китаєм і постійна нестабільність на Близькому Сході - все це викликає у багатьох побоювання, що наступна світова війна вже у недалекому майбутньому. А розмови щодо програм створення ядерної зброї - ще більше посилюють побоювання щодо Судного дня.

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