Ученые опровергли самый распространенный миф о растениях в горшках: вы будете удивлены!

На самом деле как выяснили исследователи, способности растений в горшках очищать и обогащать кислородом воздух в комнате оказались сильно преувеличены. Обычная вентиляция и регулярное проветривание справляются с этим гораздо успешнее.

Кстати, распространенное представление о том, комнатные растения улучшают воздух в помещении не базируется ни на одном исследовании. Популяризация этого средства для очистки воздуха началась с NASA.

Еще в 1980-х агентство искало средства для очистки атмосферы на борту космической станции и после некоторых опытов признало растения вполне для этого пригодными.

Но, по словам ученых из Дрексельского университета, опыты NASA, как еще сотни подобных исследований, были сделаны в лабораторных условиях, в небольших герметичных контейнерах. И такие опыты никак не имитируют реальные условия.

"Как правило, горшок ставят в запаянную емкость, содержащую кубометр воздуха или даже меньше. В него впрыскивают целевое летучее вещество и следят за его концентрацией в течение какого-то времени", - пояснил ученый Майкл Уэринг.

Он вместе с коллегами-учеными пересмотрели десятки подобных работ, проведенных за последние 30 лет. Они проанализировали данные и подсчитали эффективность растений по показателю "интенсивности чистого воздуха". Открытое окно или даже форточка - в разы эффективнее десятков горшков с растениями (фото: freepik.com)

Вывод однозначный - естественные потоки воздуха, а тем более активное проветривание помещения выводят из него летучие вещества на порядок эффективнее комнатных растений. Даже открытая форточка имеет значительно больше эффекта, чем горшки.

По оценкам ученых, пара распахнутых окон работает с такой эффективностью, как если бы на каждом квадратном метре дома или офиса стояла сотня, или даже тысяча растений в горшках.

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