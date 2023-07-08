UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчені сперечалися дуже довго. Як планета Уран отримала свою назву

Як планета Уран отримала свою назву (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Всі знають планету Уран як сьому планету від Сонця. До того ж дуже довго вчені не знали про цей елемент космосу. Також дуже довго науковці думали та сперечалися, як назвати планету.

Про те, як Уран отримав свою назву - читайте в матеріалі Styler.

Які раніше були варіанти назви планети

відкритий британським астрономом Вільямом Гершелемвизнали планетою.

Георгіум

На честь кого назвали Уран

Йоганн Боде запропонував назвати планету - Уран

Раніше ми писали про те, коли Землю накриє потужна сонячна буря.

Також читайте, що було б з нашою планетою, якби всі люди зникли.

Читайте РБК-Україна в Google News
науковціпланети