Вчені сперечалися дуже довго. Як планета Уран отримала свою назву

Всі знають планету Уран як сьому планету від Сонця. До того ж дуже довго вчені не знали про цей елемент космосу. Також дуже довго науковці думали та сперечалися, як назвати планету.
Про те, як Уран отримав свою назву - читайте в матеріалі Styler.
відкритий британським астрономом Вільямом Гершелемвизнали планетою.
Георгіум
Йоганн Боде запропонував назвати планету - Уран
Раніше ми писали про те, коли Землю накриє потужна сонячна буря.
Також читайте, що було б з нашою планетою, якби всі люди зникли.