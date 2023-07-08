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Ученые спорили очень долго. Как планета Уран получила свое название

Как планета Уран получила свое название (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Все знают планету Уран как седьмую планету от Солнца. К тому же, очень долго ученые не знали об этом элементе космоса. Также очень долго астрономы думали и спорили, как назвать планету.

О том, как Уран получил свое название - читайте в материале Styler.

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Раньше мы писали о том, когда Землю покроет мощная солнечная буря.

Также читайте, что было бы с нашей планетой, если бы все люди исчезли.

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