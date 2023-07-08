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Ученые спорили очень долго. Как планета Уран получила свое название

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Суббота 08 июля 2023 20:01
Ученые спорили очень долго. Как планета Уран получила свое название Как планета Уран получила свое название (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Все знают планету Уран как седьмую планету от Солнца. К тому же, очень долго ученые не знали об этом элементе космоса. Также очень долго астрономы думали и спорили, как назвать планету.

О том, как Уран получил свое название - читайте в материале Styler.

Какие ранее были варианты названия планеты

Уран был открыт британским астрономом Уильямом Гершелем в 1781 году. После чего этого элемент космоса окончательно признали планетой.

На самом деле Уран видели в небе на протяжении тысячелетий, но люди просто думали, что это другая звезда. Было много наблюдений за положением Урана до открытия его как планеты.

Гершель считал, что планету нужно назвать Георгиум в честь правившего в то время короля Георга III Англии. Однако астрономы из других стран были не очень рады такому выбору, поэтому они предложили несколько альтернатив.

В честь кого назвали Уран

Через год немецкий астроном Иоганн Боде предложил назвать планету - Уран в честь древнегреческого бога неба. Он привел достаточно убедительный довод из двух основных моментов.

Во-первых, король Георг очень странным образом выделялся из других имен планет, все были названы в честь древних богов.

Во-вторых, бог Сатурн является отцом Юпитера в мифологии, а римский бог неба (Целус) является отцом Сатурна, что создает четкую иерархию в порядке планет.

Уран является единственным греческим богом среди названий планеты - другие названы в честь римских. Возможно, это была ошибка. Боде мог и не знать, что римский бог неба на самом деле был Целус или астрономы 18 века просто предпочли назвать в честь греческого бога, чем римского.

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