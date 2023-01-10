Вчені розробили метод охолодження, який може замінити холодильники

Як працюють сучасні холодильники

Типові холодильні системи відводять тепло з приміщення за допомогою газу, який охолоджується за допомогою розширення. Попри ефективність цього процесу деякі гази, які ми використовуємо, є особливо шкідливими для навколишнього середовища.

Новий метод, розроблений дослідниками з Університету Каліфорнії в США, використовує переваги способу вивільнення енергії, коли матеріал змінює фазу. Наприклад, коли твердий лід перетворюється на рідку воду.

"Ніхто не розробив альтернативного рішення, яке охолоджує продукти, працює ефективно, є безпечним і не завдає шкоди навколишньому середовищу. Ми вважаємо, що іонокалорійний цикл має потенціал для досягнення всіх цих цілей, якщо його реалізувати належним чином", - кажуть дослідники.

Що відомо про новий метод охолодження

Дослідники змоделювали теорію іонокалорійного циклу, щоб показати, як він потенційно може конкурувати з холодоагентами, які використовуються сьогодні, або навіть підвищити її ефективність.

Струм, що проходить через систему, переміщатиме іони в ній, зміщуючи точку плавлення матеріалу, та тим самим буде змінювати температуру.

Сучасні холодильники використовують шкідливі гази для справної роботи (фото: Freepik)

Такий метод не вимагає використання шкідливих газів або інших речовин, тому є досить прогресивним і відповідним до вимог сучасності.

"Є три речі, які ми намагаємося збалансувати: GWP (Global warming potential - потенціал глобального потепління - ред.) холодоагенту, енергоефективність і вартість самого обладнання", - каже інженер-механік з команди науковців.

Що буде з розробкою далі

Тепер дослідникам потрібно перенести технологію з лабораторії на практичні системи, які можна використовувати в комерційних цілях і без проблем поширювати. Згодом ці системи можна було б використовувати як для опалення, так і для охолодження.

"У нас є абсолютно новий термодинамічний цикл і структура, яка об'єднує елементи з різних галузей, і ми показали, що це може працювати", - говорить вчений Прашер.

Тому наразі настав час для експериментів, щоб перевірити різні комбінації матеріалів і технік, які будуть відповідати інженерним викликам.