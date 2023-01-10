RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ученые разработали метод охлаждения, который может заменить холодильники

Новый метод сделает хранение продуктов более экологичным (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Американские ученые разработали новый способ охлаждения товаров. Он работает по технологии меньшего использования ртути и тем самым является более экологичным. Возможно, в будущем им удастся заменить загрязняющие атмосферу холодильные камеры.

Об этом пишут на сайте Science.

Как работают современные холодильники

Типичные холодильные системы отводят тепло из помещения с помощью охлаждаемого газа посредством расширения. Несмотря на эффективность этого процесса, некоторые газы, которые мы используем, особенно вредны для окружающей среды.

Новый метод, разработанный исследователями из Университета Калифорнии в США, использует преимущества способа высвобождения энергии, когда материал изменяет фазу. К примеру, когда твердый лед превращается в жидкую воду.

"Никто не разработал альтернативное решение, которое охлаждает продукты, работает эффективно, является безопасным и не наносит вреда окружающей среде. Мы считаем, что ионокалорийный цикл имеет потенциал для достижения всех этих целей, если его реализовать должным образом", - говорят исследователи.

Что известно о новом методе охлаждения

Исследователи смоделировали теорию ионокалорийного цикла, чтобы показать, как он потенциально может конкурировать с используемыми сегодня хладагентами или даже повысить ее эффективность.

Проходящий через систему ток будет перемещать ионы в ней, смещая точку плавления материала, и тем самым будет изменять температуру.

Современные холодильники используют вредные газы для исправной работы (фото: Freepik)

Такой метод не требует использования вредных газов или других веществ, поэтому достаточно прогрессивным и соответствующим требованиям современности.

"Есть три вещи, которые мы пытаемся сбалансировать: GWP (Global warming potential - потенциал глобального потепления - ред.) хладагента, энергоэффективность и стоимость самого оборудования", - говорит инженер-механик из команды ученых.

Что будет с разработкой дальше

Теперь исследователям нужно перенести технологию из лаборатории на практические системы, которые можно использовать в коммерческих целях и без проблем распространять. Впоследствии эти системы можно было использовать как для отопления, так и для охлаждения.

"У нас есть совершенно новый термодинамический цикл и структура, объединяющая элементы из разных отраслей, и мы показали, что это может работать", - говорит ученый Прашер.

Поэтому пришло время для экспериментов, чтобы проверить различные комбинации материалов и техник, которые будут соответствовать инженерным вызовам.

Раньше мы рассказывали, как хранить продукты в холодильнике без света.

Читайте также, как хранить сырое свежее мясо долгое время без холодильника.

Читайте РБК-Украина в Google News
холодильниквченівідключеня світлахранение продуктов