Вчені розповіли про комунікаційні мережі грибів, що з'єднують ліси

Річ у тім, що питання комунікаційних мереж грибів у лісах в останні десятиліття все більше привертає увагу дослідників. Але на думку біологів у цій роботі, це може бути швидше шумихою, ніж гіфами (ниткоподібне утворення у грибів, що складається з багатьох клітин або містить безліч ядер, з функцією поглинання води та поживних речовин).

Моделі "павутини, що охоплює ліс" стверджують, що симбіотичні мережі грибів і дерев забезпечують ресурси, такі як вода та азот, для інших рослин, а також "нашіптують" попередження одне одному та їх потомству про хижаків-комах.

Загальна мікоризна мережа утворюється, коли гіфи мікоризних грибів з'єднують коріння кількох рослин одного чи різних видів під землею.

Останнім часом CMN привернули увагу широкої аудиторії, особливо щодо функції лісу та управління ним. Однак ми стурбовані тим, що недавні заяви у популярних ЗМІ про CMN у лісах не пов'язані з доказами, і що у науковій літературі виникла упередженість щодо цитування позитивних ефектів CMN", - йдеться у публікації.

Три біологи з Університету Альберти та Університету Британської Колумбії в Канаді, а також з Університету Міссісіпі в США Джейсон Хоксема, Мелані Джонс і Джастін Карст стверджують, що інші науковці мимоволі перебільшили докази, що підтримують моделі дуже складних мікоризних мереж.

Вчені оцінили докази, що підтверджують три поширені твердження про особливості загальної мікоризної мережі, та виявили, що кількість непідтверджених заяв подвоїлася за останні 25 років.

Так дослідники дійшли висновку, що знання про CMN нині надто убогі та нестабільні, щоб їх можна було використовувати для управління лісовим господарством. Біологи кажуть, що доказів існування "чогось величезного та складного" просто ще немає.

Проведення експериментів

Були проведені експерименти з використанням рослин у горщиках з різним розташуванням сітки, щоб запобігти зростанню коренів або грибків (або того й іншого) у певних зонах. Це дозволило вченим вивчити вплив відмови рослинам у доступі до мережі грибів, пише Science Alert.

Однак навіть коли ці експерименти дають позитивні результати (можливо, спостерігаючи уповільнене зростання рослини через ізоляцію від CMN), важко виключити альтернативні пояснення, які також могли б пояснити результати. Наприклад, додавання сітки навколо кореневої системи рослини є досить штучним втручанням, і воно може змінити склад патогенів або грибків у ґрунті, що може вплинути на зростання рослини.

Дослідники стверджують, що ці потенційні спотворюючі фактори не контролюються належним чином у багатьох експериментах. І навіть коли автори вказують на експериментальні обмеження, вони часто не беруться до уваги дослідниками, що цитують оригінальні наукові роботи. Це створює враження, що доказів на підтримку грибкових сіток набагато більше, ніж це є насправді.

Біологи Хуксема, Джонс і Карст дають кілька рекомендацій щодо проведення експериментів, які могли б точно визначити існування грибкових мереж, включаючи картографування грибів у різних лісах по всьому світу, використання барвників для відстеження води, що протікає через мережу, і збір додаткових даних про можливе змішування факторів.

"Давайте розробимо нові експерименти, вимагатимемо кращих доказів, критично обміркуємо альтернативні пояснення результатів і станемо більш вибірковими в заявах, які ми поширюємо. Якщо ні, ми ризикуємо перетворити лісове павутиння на фантазію у себе під ногами", - закликає тріо.