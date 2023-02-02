Допоможе запобігти безлічі смертей: вчені назвали спосіб пережити літню спеку

Нове дослідження показало значну роль висадки дерев у містах для зниження згубного впливу високих температур на людей, аж до смертей через спеку, у контексті глобального потепління.

Фахівці звертають увагу на те, що високі температури навколишнього середовища пов'язані з багатьма наслідками для здоров'я, включаючи передчасну смертність.

Науковці прогнозують, що поєднання глобального потепління через зміну клімату та розширення глобального забудованого середовища призведе до інтенсифікації явищ, відомих як ефект міських островів тепла (у містах температура значно вища, ніж у сільських районах, через заміну рослинності та зелених насаджень дорогами та будівлями, що поглинають тепло), що супроводжуватиметься несприятливими наслідками для здоров'я населення.

Разом з тим міська зелена інфраструктура може знизити спеку і, відповідно, скоротити кількість людей, які вмирають від високих температур у літню пору, коли температура може сягати небезпечного рівня, переконані дослідники.

Згідно з аналізом даних про смертність у 93 європейських містах за літо 2015 року, 6700 летальних випадків можна віднести до більш спекотного міського середовища.

Як підрахували науковці, майже 40% цих смертей можна було б уникнути, якби зелень у містах було збільшено на 15-30%.

Враховуючи прогнози щодо подальшого посилення спеки внаслідок зміни клімату, разом із чим може збільшитися кількість смертей від високих температур, дослідники закликають уже зараз збільшувати міські зелені насадження щонайменше на 15%, щоб значно знизити ризики загибелі людей через аномальну спеку.

Результати цієї наукової роботи покликані спонукати містобудівників і політиків включати зелені насадження у свої проекти, говорить співавтор дослідження Марк Ньювенхуйсен, директор з міського планування, навколишнього середовища та здоров'я в Барселонському інституті глобальної охорони здоров'я.

Він також звертає увагу, що зелені насадження здійснюють на людей і інші позитивні ефекти - зокрема, зменшуючи серцево-судинні захворювання, випадки деменції та поганого психічного здоров'я, а також покращення когнітивних функцій.

Зазначимо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, екстремальна спека є причиною сотень тисяч смертей у всьому світі щороку і пов'язана з підвищеним ризиком захворювань, включаючи хвороби серця, діабет та ожиріння.