Вчені розповіли, яким буде світ в останні дні перед апокаліпсисом

Людство завжди цікавилося ймовірним настанням кінця світу й намагалось уявити, а що ж станеться в останні дні перед глобальною катастрофою. Чи порине планета в хаос і анархію, чи навпаки у світі запанує миролюбство? У новому дослідженні вчені спробували відповісти на ці питання.

Як провели дослідження

Подібне дослідження досить складно провести, бо навряд чи вченим вдалося б відтворити передапокаліптичний світ. Тому вони знайшли інший вихід - у новому дослідженні науковці використовували аналог комп'ютерної гри - розраховану на багато користувачів рольову онлайн-гру (MMORPG) з відкритим світом ArcheAge.

Дослідження проводили під час бета-тестування. Гравці могли грати, виконуючи квести, досліджуючи карту, підвищуючи рівень персонажа та накопичуючи спорядження. Через 11 тижнів дослідники повідомили учасників, що за кілька днів весь їхній ігровий світ зітруть.

Вчені вважають, що такий поворот подій максимально наближений до кінця світу, адже результат гри просто не має вже значення, якщо ти розумієш, що при будь-яких розкладах усе втрачено.

Після цього дослідники проаналізували понад 270 млн записів про поведінку гравців після оголошення про кінець "ігрового світу". В аналізі використали такі дані, як:

підвищення рівня персонажа;

журнали квестів.

Які результати дослідження

Вчені виявили, що в останні дні "життя" у грі були на диво мирними. Лише кілька аутсайдерів "вбивали", бо відчували свою безкарність.

Результати засвідчили, що немає явних прикладів у поведінці людей, але деякі реципієнти таки схилялись до антигромадської поведінки - "вбивства" інших гравців.

Дослідники також виявили, що гравці здебільшого відмовлялися від розвитку персонажа. Ймовірно, якщо людство справді опиниться за кілька днів до апокаліпсиса, то навряд ми перейдемо на здорове харчування чи вийдемо на пробіжку.

При цьому вчені зазначили, що гравці, що залишилися до кінця були найбільш миролюбними та виявляли найбільшу лояльність до гри. А ті, хто покинув гру раніше, виявляли найбільш антигромадську поведінку.

Дослідники вважають, що їм вдалося пролити світло на те, яким буде світ і життя в ньому всього за кілька днів до загибелі.

Додамо, що це лише попередня версія звіту, дослідження ще не пройшло рецензування.