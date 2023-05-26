Ученые рассказали, каким будет мир в последние дни перед апокалипсисом

Человечество всегда интересовалось вероятным наступлением конца света и пыталось вообразить, а что же произойдет в последние дни перед глобальной катастрофой. Погрузится ли планета в хаос и анархию, или наоборот в мире воцарится миролюбие? В новом исследовании учёные попытались ответить на эти вопросы.

Как провели исследование

Подобное исследование довольно сложно провести, потому что вряд ли ученым удалось воспроизвести почти апокалиптический мир. Поэтому они нашли другой выход - в новом исследовании ученые использовали аналог компьютерной игры - многопользовательскую ролевую онлайн-игру (MMORPG) с открытым миром ArcheAge.

Исследования проводили во время тестирования бета. Игроки могли играть, выполняя квесты, исследуя карту, повышая уровень персонажа и накапливая снаряжение. Через 11 недель исследователи сообщили участникам, что через несколько дней весь их игровой мир сотрут.

Ученые считают, что такой поворот событий максимально приближен к концу света, ведь результат игры просто не имеет значения, если ты понимаешь, что при любых раскладах все потеряно.

После этого исследователи проанализировали более 270 млн записей о поведении игроков после объявления о конце "игрового мира". В анализе использовали такие данные, как:

повышение уровня персонажа;

журналы квестов.

Какие результаты исследования

Ученые обнаружили, что в последние дни "жизни" в игре были удивительно мирными. Лишь несколько аутсайдеров "убивали", потому что чувствовали свою безнаказанность.

Результаты показали, что нет явных примеров в поведении людей, но некоторые реципиенты склонялись к антиобщественному поведению - "убийства" других игроков.

Исследователи также обнаружили, что игроки в большинстве своем отказывались от развития персонажа. Вероятно, если человечество действительно окажется за несколько дней до апокалипсиса, вряд ли мы перейдем на здоровое питание или выйдем на пробежку.

При этом ученые отметили, что оставшиеся до конца игроки были наиболее миролюбивыми и проявляли наибольшую лояльность к игре. А те, кто покинул игру раньше, проявляли самое антиобщественное поведение.

Исследователи считают, что им удалось пролить свет на то, каким будет мир и жизнь в нем всего за несколько дней до гибели.

Добавим, что это только предварительная версия отчета, исследование еще не прошло рецензирование.