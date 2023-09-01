Вчені розкрили "темний" секрет таланту Леонардо да Вінчі

Леонардо да Вінчі був відомим не лише художник, він був також і науковцем. Анатомічна точність його малюнків досі вражає експертів. Саме вивчення людського тіла і його біології допомагало йому у творчості. Зараз вчені заявляють, що художник навчився настільки точно передавати анатомію людини завдяки знанням, які отримував під час розтинів трупів.

"Темна" сторона таланту

Мистецькі твори да Вінчі часто називають реалістичним. Досягнути такого ефекту йому вдавалося завдяки використанню сфумато. Для цієї техніки змішувались фарби так, щоб переходи між світлими і темними кольорами були непомітними. У результаті зображення мали вигляд навіть не як картини, а як фотографії.

Крім цього, для да Вінчі було дуже важливим розуміння анатомії. Для того, щоб анатомічно точно відтворити людське тіло, художнику потрібно було вивчити не лише м'язи, а й кістки та внутрішні органи.

Да Вінчі не став майстерним художником відразу. Британський мистецтвознавець Мартін Клейтон заявляв, що його "ранні анатомічні дослідження були досить не сфокусовані". Визнаючи структурну, механічну досконалість тіла, він знав, що кожна його частина якось пов’язана одна з одною. Він просто не знав, як саме.

"Він виявив, що людський матеріал для препарування важко знайти... Таким чином, багато ранніх анатомічних спостережень Леонардо ґрунтувалися на суміші отриманої мудрості, розтину тварин і простих спекуляцій", - заявляє дослідник.

1480 року Леонардо да Вінчі намалював два анатомічні етюди людського черепа (фото: Вікіпедія)

Вчений провів понад 30 розтинів

Анатомічна точність малюнків покращилась, коли да Вінчі зміг провести свій перший розтин. За своє життя вчений провів понад 30 розтинів трупів людей.

При чому, чим більше розтинів проводив художник, тим більше його малюнки відрізнялися від своїх попередників. Наприклад, стародавні греки і римляни вивчали людські тіла, щоб уявити собі їхню ідеальну форму, да Вінчі хотів зображати своїх героїв такими, якими їх створила природа.

Таке прагнення найкраще простежується в одній із найвідоміших робіт да Вінчі - "Вітрувіанська людина". Він створив цей малюнок на основі розуміння структури людського тіла, яке представив давньоримський архітектор і механік Вітрувій.

"Вітрувіанська людина" авторства Леонардо да Вінчі (фото: Вікіпедія)

Кілька художників епохи Відродження вже намагалися зобразити "Вітрувіанську людину", але жодний з них не зміг намалювати людину, яка б відповідала уявленнями Вітрувія.

Річ у тім, що інші художники починали малювати з кола та квадрата, а тоді завершували зображенням людини. А от да Вінчі зробив навпаки - він спершу намалював анатомічно точно людину, а тоді вписав її у коло і квадрат.

Історик Джеймс Акерман стверджує, що да Вінчі випередив свій час, а його надзвичайно художня уява привела його до багатьох відкриттів.