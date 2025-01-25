Вчені розкрили таємницю 200-річної "відьомської" пляшки: що в ній було замість рому?

У британському Лінкольнширі вчені знайшли пляшку, яка була виготовлена майже 200 років тому. Вчені думали, шо вміст цієї пляшки - це ром, однак те, що було всередині - їх дуже збентежило.

Що було у 200-річній пляшці, яку називають відьомською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Science.

У британському місті Кліторпс на будівельному майданчику знайдено пляшку, виготовлену між 1790 і 1840 роками. Спочатку вважали, що в ній може бути старовинний ром, але правда виявилася значно цікавішою.

Власник пляшки передав її до відділу збереження культурної спадщини Університету Лінкольна та попросив зберегти її неушкодженою та ідентифікувати вміст, не видаляючи пробку.

Для аналізу пляшки вчені використали сучасні технології: рентгенівське флуоресцентне (XRF) сканування та мультиспектральну візуалізацію. Ці методи допомогли зазирнути в середину, не відкорковуючи посудину.

Результати показали, що пляшка наповнена рідиною з органічним складом і невеликим осадом із рослинних матеріалів. Саме тому вчені запідозрили, що це одна з пляшок, яку називали відьомською.

Що було у 200-річній "відьомській" пляшці (фото: Джозефін Маккензі)

Відьомські пляшки - це талісмани, які були поширені у Великій Британії в 18-19 століттях. Вважалося, що їх використовували для захисту від злих духів. У подібних пляшках була сеча, трави, уламки кісток або цвяхи, що відповідало магічним традиціям того часу.

У цьому випадку хімічний аналіз підтвердив, що пляшка містила людську сечу та рослинні залишки. А от твердих предметів не було виявлено.

За словами науковців, такі практики особливо популярними були в сусідній Східній Англії, де пляшки закопували в землю або тримали в будинку для захисту.

Цікаві факти

Пляшку виготовили вручну після 1790 року, оскільки відтоді використовували саме такі форми пляшок.

Тільки у 1840 році з'явилися перші форми для виготовлення пляшок, а це значить, що пляшка була виготовлена до цього періоду.

Існує теорія, що моряки закопували пляшки, наповнені сечею, щоб захистити себе перед відплиттям і забезпечити безпечне повернення назад.

Робітники, які знайшли пляшку, першу думали випити "ром", але на щастя цього не зробили.

Після проведення дослідів пляшку збережуть і виставлять на виставки студентів Університету Лінкольна в червні 2025 року. Після цього реліквію повернуть власнику - разом із її цікавим і незвичним вмістом.