Вчені розказали, скільки хвилин життя забирає викурена сигарета
Ні для кого не секрет, що паління - це дуже шкідливо. Нове дослідження показало, скільки саме хвилин життя забирає викурювання однієї сигарети.
Подробиці розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Univercity College London.
Скільки хвилин життя забирає одна сигарета?
Дослідження Університетського коледжу Лондона стверджує, що в середньому одна викурена сигарета забирає з життя людини приблизно 20 хвилин.
Підраховано, що чоловіки втрачають близько 17 хвилин життя з кожною викуреною сигаретою, а життя жінки скорочується на 22 хвилини при такій же дії.
Дослідження показало, що люди, які вирішили кинути палити на тиждень з 1 по 8 січня, могли б врятувати цілий день свого життя, якщо б вони викурювали 10 сигарет на день.
За даними Управління національної статистики Британії, у 2023 році близько шести мільйонів людей віком від 18 років курять сигарети.
Докази свідчать про те, що люди в середньому втрачають близько 20 хвилин життя за кожну викурену сигарету. Чим раніше людина кине палити, тим довше вона проживе.
Відмова від куріння в будь-якому віці значно покращує здоров’я, і переваги починаються майже відразу.
"Ніколи не пізно зробити позитивні зміни для свого здоров’я, і існує ряд ефективних продуктів і методів лікування, які можуть допомогти курцям назавжди кинути палити", - стверджують експерти.
Небезпечні наслідки паління сигарет
- Паління робить кров густішою та підвищує ймовірність утворення тромбів
- Підвищує артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, змушуючи серце працювати інтенсивніше, ніж зазвичай
- Звужує ваші артерії, зменшуючи кількість збагаченої киснем крові, що циркулює у ваших органах.
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