Лікар розповів, що допоможе назавжди кинути палити

Хочете кинути палити? Лікар поділився своїми думками про те, що може змінити ситуацію для тих, хто намагається кинути цю звичку, незалежно від того, як довго вони курять.

Як це зробити, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Майкла Літрела.

Як кинути палити

Експерт поділився простою стратегією, яка допоможе курцям кинути звичку перед Новим роком.

Лікар Майк Літрел звернувся до TikTok, щоб поділитися своїми порадами, визнаючи, що хоча всі "знають, що куріння шкідливе для вас", кинути палити або скоротити кількість куріння може бути складним завданням.

Він припускає, що тим, хто палить протягом тривалого часу, може бути важче кинути. Однак цим людям допоможе метод поступового скорочення кількості цигарок.

Майк пропонує кожен день скорочувати кількість викурених цигарок на одну. Наприклад, ви палите 15 цигарок на день, тож завтра намагайтеся скоротити цю кількість до 14.

Він додав, що хоча повністю кинути палити - це найкраще рішення, але це не завжди можливо, оскільки деякі люди "настільки люблять палити, що не хочуть кидати повністю".

Лікар Літрел часто радить своїм пацієнтам викурювати лише три сигарети на день. Але це стосується тих, хто аж ніяк не хоче прощатися з поганою звичкою.

Експерти радять встановлювати "дату відмови" для тих, хто намагається кинути палити таким чином".

"Спробуйте зменшити кількість сигарет, які ви викурюєте щодня, щотижня і два тижні до дати відмови", - кажуть вони.