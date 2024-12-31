Ученые рассказали, сколько минут жизни забирает выкуренная сигарета

Ни для кого не секрет, что курение - это очень вредно. Новое исследование показало, сколько именно минут жизни отнимает выкуривание одной сигареты.

Сколько минут жизни забирает одна сигарета?

Исследование Университетского колледжа Лондона утверждает, что в среднем одна выкуренная сигарета забирает из жизни человека примерно 20 минут.

Подсчитано, что мужчины теряют около 17 минут жизни с каждой выкуренной сигаретой, а жизнь женщины сокращается на 22 минуты при таком же действии.

Исследование показало, что люди, которые решили бросить курить на неделю с 1 по 8 января, могли бы спасти целый день своей жизни, если бы они выкуривали 10 сигарет в день.

По данным Управления национальной статистики Британии, в 2023 году около шести миллионов человек в возрасте от 18 лет курят сигареты.

Доказательства свидетельствуют о том, что люди в среднем теряют около 20 минут жизни за каждую выкуренную сигарету. Чем раньше человек бросит курить, тем дольше он проживет.

Отказ от курения в любом возрасте значительно улучшает здоровье, и преимущества начинаются почти сразу.

"Никогда не поздно сделать положительные изменения для своего здоровья, и существует ряд эффективных продуктов и методов лечения, которые могут помочь курильщикам навсегда бросить курить", - утверждают эксперты.

Опасные последствия курения сигарет