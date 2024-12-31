Ученые рассказали, сколько минут жизни забирает выкуренная сигарета
Ни для кого не секрет, что курение - это очень вредно. Новое исследование показало, сколько именно минут жизни отнимает выкуривание одной сигареты.
Подробности рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Univercity College London.
Сколько минут жизни забирает одна сигарета?
Исследование Университетского колледжа Лондона утверждает, что в среднем одна выкуренная сигарета забирает из жизни человека примерно 20 минут.
Подсчитано, что мужчины теряют около 17 минут жизни с каждой выкуренной сигаретой, а жизнь женщины сокращается на 22 минуты при таком же действии.
Исследование показало, что люди, которые решили бросить курить на неделю с 1 по 8 января, могли бы спасти целый день своей жизни, если бы они выкуривали 10 сигарет в день.
По данным Управления национальной статистики Британии, в 2023 году около шести миллионов человек в возрасте от 18 лет курят сигареты.
Доказательства свидетельствуют о том, что люди в среднем теряют около 20 минут жизни за каждую выкуренную сигарету. Чем раньше человек бросит курить, тем дольше он проживет.
Отказ от курения в любом возрасте значительно улучшает здоровье, и преимущества начинаются почти сразу.
"Никогда не поздно сделать положительные изменения для своего здоровья, и существует ряд эффективных продуктов и методов лечения, которые могут помочь курильщикам навсегда бросить курить", - утверждают эксперты.
Опасные последствия курения сигарет
- Курение делает кровь более густой и повышает вероятность образования тромбов
- Повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, заставляя сердце работать интенсивнее, чем обычно
- Сужает ваши артерии, уменьшая количество обогащенной кислородом крови, циркулирующей в ваших органах.
Читайте также, что ароматические свечи и палочки могут быть более токсичными, чем сигареты.
Также мы писали, что врач рассказал, что именно поможет навсегда бросить курить.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.