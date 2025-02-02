Вчені провели найбільше дослідження в історії про вплив канабісу на пам'ять людини: висновки невтішні

Науковці з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі провели масштабне дослідження на тему впливу канабісу на пам'ять людини. Понад 5 років дослідники вивчали, як впливає вживання канабісу на молодих людей у віці від 22 до 36 років і результати виявилися невтішними.

Що показало найбільше дослідження в історії про вплив канабісу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на журнал JAMA Network Open.

За словами вчених, дослідження показало, що тривале вживання канабісу може мати шкідливий вплив на аспект пізнання, який називається робочою пам'яттю.

В учасників дослідження спостерігалась знижена активність у ключових областях мозку під час виконання серії когнітивних завдань, що призводило до нижчих результатів тесту.

Усі добровольці не тільки проходили спеціальні тести протягом п'яти років, а й ще проводилися сканування мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (МРТ) і аналізи сечі.

Учасники, які вказували, що вживали марихуану понад 1000 разів протягом життя, були класифіковані як інтенсивні споживачі. А ті, хто вживав менше та рідше - були позначені як помірні споживачі.

Завдання, які давали добровольцям, були спрямовані на оцінку семи ключових аспектів пізнання: емоції, винагорода, мова, моторика, оцінка відносин, теорія розуму та робоча пам'ять. Саме робоча пам'ять відповідає за здатність утримувати інформацію в голові під час роботи над завданнями.

У 63% інтенсивних споживачів та у 68% помірних споживачів канабісу виявилася знижена активація мозку під час виконання завдань на робочу пам'ять.

Ділянками головного мозку, які найбільше постраждали, були дорсолатеральна префронтальна кора, дорсомедіальна префронтальна кора та передній острівець. Усі вони відіграють ключову роль у життєво важливих когнітивних функціях, включаючи пам’ять, прийняття рішень та увагу.

Автори дослідження також відзначили, що всі ці області мозку мають високі концентрації рецепторів канабіноїду 1 (СВ 1), які є основною мішенню для зв'язування ТНС, психоактивного компонента коноплі.

Вони також вважають, що утримання від трави протягом тривалого періоду часу може допомогти скасувати дефіцит, викликаний частим споживанням.

"Точна тривалість цього періоду утримання невідома, але дослідження показують, що залишкові когнітивні ефекти канабісу можуть зберігатися протягом 2-4 тижнів після утримання. Потрібні подальші дослідження, щоб визначити вказівки щодо тривалості утримання, яка може бути необхідною для покращення когнітивних функцій", - пишуть вчені.

Автор дослідження Джошуа Говін додав, що ті, хто планує відмовитися від канабісу, також можуть відчути період погіршення когнітивних функцій, перш ніж ситуація покращиться.