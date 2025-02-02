Ученые провели крупнейшее исследование в истории о влиянии каннабиса на память человека: выводы неутешительны
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели масштабное исследование на тему влияния каннабиса на память человека. Более 5 лет исследователи изучали, как влияет употребление каннабиса на молодых людей в возрасте от 22 до 36 лет и результаты оказались неутешительными.
Что показало крупнейшее исследование в истории о влиянии каннабиса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал JAMA Network Open.
По словам ученых, исследование показало, что длительное употребление каннабиса может иметь вредное влияние на аспект познания, который называется рабочей памятью.
У участников исследования наблюдалась сниженная активность в ключевых областях мозга во время выполнения серии когнитивных задач, что приводило к более низким результатам теста.
Все добровольцы не только проходили специальные тесты в течение пяти лет, но и еще проводились сканирование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) и анализы мочи.
Участники, которые указывали, что употребляли марихуану более 1000 раз в течение жизни, были классифицированы как интенсивные потребители. А те, кто употреблял меньше и реже - были обозначены как умеренные потребители.
Задания, которые давали добровольцам, были направлены на оценку семи ключевых аспектов познания: эмоции, вознаграждение, речь, моторика, оценка отношений, теория ума и рабочая память. Именно рабочая память отвечает за способность удерживать информацию в голове во время работы над задачами.
У 63% интенсивных потребителей и у 68% умеренных потребителей каннабиса оказалась снижена активация мозга при выполнении заданий на рабочую память.
Участками головного мозга, которые больше всего пострадали, были дорсолатеральная префронтальная кора, дорсомедиальная префронтальная кора и передний островок. Все они играют ключевую роль в жизненно важных когнитивных функциях, включая память, принятие решений и внимание.
Авторы исследования также отметили, что все эти области мозга имеют высокие концентрации рецепторов каннабиноида 1 (СВ 1), которые являются основной мишенью для связывания ТНС, психоактивного компонента конопли.
Они также считают, что воздержание от травы в течение длительного периода времени может помочь отменить дефицит, вызванный частым потреблением.
"Точная продолжительность этого периода воздержания неизвестна, но исследования показывают, что остаточные когнитивные эффекты каннабиса могут сохраняться в течение 2-4 недель после воздержания. Нужны дальнейшие исследования, чтобы определить указания относительно продолжительности воздержания, которая может быть необходимой для улучшения когнитивных функций", - пишут ученые.
Автор исследования Джошуа Говин добавил, что те, кто планирует отказаться от каннабиса, также могут почувствовать период ухудшения когнитивных функций, прежде чем ситуация улучшится.
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