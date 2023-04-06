Вчені показали унікальну змію: вона перетворюється на колесо під час небезпеки (відео)

Група дослідників з університету Малайзії тривалий час спостерігала за карликовою очеретяною змією. Виявилося, що цей південно-азіатський малюк під час небезпеки здійснює зовсім незвичайні рухи, щоб сховатися від противника. Вченим вдалося зняти її піруети на відео.

"Ми докладно повідомляємо про спостереження за новою поведінкою втечі, яка використовує цей вид змії - колесом. Раніше були лише випадкові повідомлення про таку поведінку змій і це вперше, коли феномен був офіційно задокументований із зображеннями та докладним описом", - розповів керівник дослідження, біолог Еван Сенг Хуата Куа.

У змій існує багато різних стратегій, які дозволяють їм полювати або уникати зустрічі з більшими хижаками. Це камуфляж, втеча, агресія, оборонна поза і навіть прикинутися мертвою.

Карликові очеретяні змії дуже маленькі й вони особливо вразливі перед іншими тваринами. Вони пересуваються переважно вночі, а вдень ховаються під колодами чи листям.

Такі змії виростають до 23 см завдовжки й часто стають ідеальною закускою для хижаків, великих змій і навіть птахів. Саме тому таким змійкам необхідно було виробити свій варіант захисту або втечі.

Фото: Evan Quah

Вперше це ноу-хау помітили у 2019 році в Малайзії – увечері дослідники натрапили на таку змію. Вона скрутилася в колесо і буквально поїхала від них.

"Коли змія наблизилася, вона злякалася, згорнула своє тіло в петлю і почала котитися, щоб сховатися. Змія промчала приблизно 1,5 метра менш ніж за 5 секунд вниз дорогою. Котячись по схилу, змія змогла набрати швидкість і швидко подолати відстань", - йдеться у дослідженні.

Вчені зловили змію і поклали її на рівну ділянку і спостерігали, як вона повторює свою поведінку кілька разів. Це дозволило їм зібрати набагато більше даних про дивовижну поведінку змії.

Вона складає своє тіло в S-подібну форму, запускає передню частину тіла у повітря, відштовхується хвостом від землі. Тіло опиняється у повітрі, а коли голова стосується землі, хвіст повертається вперед, голова та шия згортаються, щоб знову кинутися вперед. Потім весь маневр повторюється.

Вчені зазначають, що дивна поведінка може мати низку переваг. У поєднанні з пасивним перекочуванням цей рух допомагає змії рухатися швидше. Ще незрозумілі рухи можуть спантеличити хижаків. А зменшення контакту тіла змії із землею призводить до нерівного запаху, що збентежить хижаків, які орієнтуються на нюх.