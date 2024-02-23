Вчені показали капсулу, у якій відправлять людей у космос вже до 2025 року (фото)

Як виглядає капсула для польотів у космос

"Космічна капсула не схожа на те, що світ коли-небудь бачив. Ми стоїмо на порозі приголомшливих змін - не лише в тому, як ми, люди, сприймаємо космос, але й у тому, що ми створюємо у своїй свідомості, коли думаємо про космічний корабель, який доставляє нас туди. Ми переосмислюємо категорію та прокладаємо шлях для доступних космічних подорожей на довгі роки", - заявляє технічний директор Space Perspective Тейбер МакКаллум.

Зазначається також, що це найбільша космічна капсула, яку коли-небудь створили. У діаметрі вона має 4,9 метра. Це майже вдвічі перевищує розмір Spaceship Two Virgin Galactic і New Shepard Blue Origin і приблизно в чотири рази більше Crew Dragon SpaceX.

Капсула має великі вертикальні вікна для панорамних краєвидів та інноваційну технологію вікон, яка захищає від шкідливого сонячного світла та регулює температуру всередині. Ця простора капсула призначена для комфортного розміщення восьми космонавтів разом із капітаном.

Капсула для космічних подорожей (фото: interestingengineering)

Капсула має просторий інтер’єр і кілька зручностей, включаючи перший у світі космічний лаунж з Wi-Fi і туалетом.

Дослідники вирушать у шестигодинну подорож, насолоджуючись розкішними сидіннями та висококласними зручностями всередині цієї космічної капсули.

Ця капсула підніматиметься за допомогою SpaceBalloon зі швидкістю приблизно 193 км/год.

"Без ракет або великих перевантажень, це найдоступніший спосіб подорожувати в космос і такий же простий, як перебувати на літаку", - заявляють у компанії.

Згідно з нещодавнім оголошенням, компанія завершила розробку свого першого SpaceBalloon, а її корабель-носій, Marine Spaceport Voyager, знаходиться на завершальній стадії підготовки.

Капсула для космічних подорожей (фото: interestingengineering)