Ученые показали идеально сохранившийся эмбрион динозавра, который нашли в окаменевшем яйце (фото)

Ученые показали невероятно редкую находку - эмбрион динозавра, который сохранился внутри окаменевшего яйца, что более десятка лет пролежало в хранилище музея в Китае. Возраст этого доисторического существа составляет от 66 до 72 млн лет. Ученые предполагают, что этот динозавр, вероятно, является родственником современных птиц.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ifl Science .

Что известно об уникальном эмбрионе

Эту находку обнаружили еще в 2021 году. Эмбрион принадлежал к группе пернатых беззубых тероподов, известных как овирапторозавры. Зародыш размером 27 см в длину. Это первое открытие эмбриона динозавра, демонстрирующего позу, типичную для современных эмбрионов птиц.

Незадолго до вылупления современные птицы выполняют серию маневров, известных как подтягивание, включающие изгиб тела и опускание головы под крыло, но эволюционное происхождение такого поведения до сих пор оставалось неизвестным.

Считается, что подтягивание играет жизненно важную роль в процессе высиживания птиц, и те, кто не займет это положение, имеют гораздо меньше шансов выжить после вылупления.

"Этот маленький динозавр выглядит так же, как птенец, свернутый в яйце, что является еще одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые возникли у их предков-динозавров", - заявил автор исследования профессор Стив Брусатт.

Идеально сохраненный эмбрион динозавра (фото: Lida Xing)

Этот эмбрион хранится в музее истории природы Yingliang. Это один из самых полных эмбрионов динозавров, которые когда-либо были найдены, что позволяет исследователям увидеть редкого детеныша теропода.

Однако, поскольку это единственный образец в своем роде, авторы исследования признают, что на основе их наблюдений нельзя сделать полные выводы о природе эмбрионов динозавров и что нужно будет изучить больше таких окаменелостей, прежде чем можно будет подтвердить какую-либо гипотезу.

Тем не менее они пришли к выводу, что "этот новый исключительный ископаемый эмбрион намекает на то, что некоторые ранние формы развития, часто считающиеся исключительно птичьими, могут быть глубже укоренены в линии тероподов".

Сравнение, как развивались эмбрионы динозавров и эмбрионы современных птиц (фото: cell.com)