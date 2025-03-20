Вчені назвали вид сиру, який найкорисніший для серця

Деталі дослідження

У дослідженні брали участь 58 учасників і всі вони були старше 50 років, із середнім віком 59 років з надмірною вагою. Вчені пояснюють, що вони вибрали цих людей, оскільки часто радили уникати споживання сиру через вміст насичених жирів.

Учасники не мали хронічних супутніх захворювань або непереносимості молочних продуктів, і всі вони дотримувалися всеїдної дієти.

Дослідники розділили учасників на дві групи, і обидві щодня отримували 120 грамів неплавленого сиру Чеддер. Протягом шести тижнів одна група щодня їла Чеддер, виготовлений із молока корів, які їли на пасовищі. Тоді як інші їли сир, який виготовлений з молока корів, які були на змішаному раціоні (TMR).

Після проведення статистичних аналізів, учасники першої групи мали нижчий рівень циркулюючих насичених жирних кислот, що особливо корисно для серця. Крім того, концентрації загального холестерину та холестерину ЛПНЩ знизилися в обох групах приблизно на однакових рівнях.

Проте в аналізі холестерину в крові дослідження виявило незначну різницю між двома групами, тому необхідні більш детальне дослідження.

Норма сиру на день

Американська кардіологічна асоціація рекомендує їсти дві-три порції знежирених молочних продуктів щодня.

Жир - не єдиний компонент сиру, який може вплинути на здоров’я серця. Вживання великої кількості натрію пов’язане з високим кров’яним тиском. Якщо вам потрібно стежити за споживанням натрію для врегулювання артеріального тиску, то подумайте про обмеження споживання сиру, як-от моцарела, швейцарський, рікотта та маскарпоне.

Якщо ви шукаєте способи знизити рівень холестерину, деякі продукти можуть допомогти знизити рівень холестерину, зокрема лосось, овес, горіхи, бобові та яблука. Доведено, що регулярна фізична активність покращує рівень холестерину.

Щоб сир приносив користь, важливо вживати його в міру та обирати натуральні, менш солоні та жирні види.

Додамо, що людям зі слабким імунітетом, вагітним і тим, хто має проблеми зі шлунком, варто обмежити сири з пліснявою, адже вони можуть містити бактерії, що провокують інфекції.

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