Ученые назвали вид сыра, который самый полезный для сердца

Детали исследования

В исследовании участвовали 58 участников и все они были старше 50 лет, со средним возрастом 59 лет с избыточным весом. Ученые объясняют, что они выбрали этих людей, поскольку часто советовали избегать потребления сыра из-за содержания насыщенных жиров.

Участники не имели хронических сопутствующих заболеваний или непереносимости молочных продуктов, и все они придерживались всеядной диеты.

Исследователи разделили участников на две группы, и обе ежедневно получали 120 граммов неплавленого сыра Чеддер. В течение шести недель одна группа ежедневно ела Чеддер, изготовленный из молока коров, которые ели на пастбище. Тогда как другие ели сыр, который изготовлен из молока коров, которые были на смешанном рационе (TMR).

После проведения статистических анализов, участники первой группы имели более низкий уровень циркулирующих насыщенных жирных кислот, что особенно полезно для сердца. Кроме того, концентрации общего холестерина и холестерина ЛПНП снизились в обеих группах примерно на одинаковых уровнях.

Однако в анализе холестерина в крови исследование выявило незначительную разницу между двумя группами, поэтому необходимы более детальное исследование.

Норма сыра в день

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует есть две-три порции обезжиренных молочных продуктов ежедневно.

Жир - не единственный компонент сыра, который может повлиять на здоровье сердца. Употребление большого количества натрия связано с высоким кровяным давлением. Если вам нужно следить за потреблением натрия для урегулирования артериального давления, то подумайте об ограничении потребления сыра, например моцарелла, швейцарский, рикотта и маскарпоне.

Если вы ищете способы снизить уровень холестерина, некоторые продукты могут помочь снизить уровень холестерина, в частности лосось, овес, орехи, бобовые и яблоки. Доказано, что регулярная физическая активность улучшает уровень холестерина.

Чтобы сыр приносил пользу, важно употреблять его в меру и выбирать натуральные, менее соленые и жирные виды.

Добавим, что людям со слабым иммунитетом, беременным и тем, кто имеет проблемы с желудком, стоит ограничить сыры с плесенью, ведь они могут содержать бактерии, провоцирующие инфекции.

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