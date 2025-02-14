Ученые назвали простой трюк, который поможет объясниться даже с очень привередливым котом

Коты имеют репутацию очень отчужденных, своенравных и привередливых животных. Поговорить с ними бывает трудно, но только тем, кто не умеет разговаривать на их языке.

Какой простой трюк поможет объясниться с любым котом в мире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Scientific Reports.

Исследование специалистов из Университета Сассекса показало, что есть несколько жестов, которые помогают установить контакт с котом. Для этого нужно улыбаться, но не по-человечески, а по-кошачьи - прищурив глаза, и медленно моргая.

Наблюдение за взаимодействием кота и человека подтверждает, что этот жест заставляет котов, любых по характеру и контактности, подходить к людям и быть более восприимчивыми к ним.

"Как человеку, который изучал поведение животных и является владельцем котов, мне приятно иметь возможность показать, что коты и люди могут общаться таким образом. Это то, о чем уже подозревали многие владельцы кошек, и теперь есть доказательства", - сказала психолог Карен МакКомб.

Если вы проводили время с котами, то вы точно видели эту их мимику "частично закрытых глаз", которая сопровождается медленным морганием. Это похоже на то, как человеческие глаза сужаются во время улыбки, и обычно это происходит, когда кот расслаблен и доволен.

Выражение трактуется как кошачья улыбка. А когда человек повторяет этот жест, то коты получают сигнал, что этот человек дружелюбен и открыт к взаимодействию.

В первом эксперименте владельцы 21 животного медленно моргали глазами на кошку. После того как кот чувствовал себя комфортно в одном месте дома, владельцы получили указание сесть примерно на 1 метр и медленно моргать, когда кот смотрит на них. Камеры зафиксировали лица владельца и кота, и результаты сравнили с тем, как коты моргают без участия человека.

Результаты показали, что коты более склонны медленно моргать на своих людей после того, как их люди медленно моргали на них, по сравнению с условием отсутствия взаимодействия.

Второй эксперимент включал 24 кота. На этот раз моргали не владельцы, а исследователи, которые ранее не контактировали с котом. Для контроля было записано, что коты реагируют на режим без моргания, когда люди смотрят на котов, не моргая глазами.

Исследователи выполнили тот же процесс медленного моргания, как и в первом эксперименте, добавив вытянутую руку к коту. И они обнаружили, что коты не только чаще моргали в ответ, но и чаще подходили к руке человека после того, как человек моргал.

"Это первое исследование, которое экспериментально изучает роль медленного моргания в общении человека и кота. И это то, что вы можете попробовать сами с собственным котом дома или с котами, которых вы встретили на улице. Это отличный способ укрепить ваши отношения с котами. Попробуйте сузить глаза, глядя на них, как в расслабленной улыбке, а затем закрыть глаза на пару секунд", - советует МакКомб.

Она заверила, что после этого трюка вы увидите, что коты реагируют так же и у вас начнется что-то вроде разговора.

Кстати, кошки хорошо реагируют на людей, которые восприимчивы к ним. И если кот не хочет с вами общаться, то возможно проблема не с котом, а именно с вами.

Коты способны повторять черты характера людей, с которыми живут - и это объясняет, почему некоторые коты могут быть грустными, когда грустят их люди.

Еще коты могут распознавать свои имена, хотя часто они просто их игнорируют.