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Найгірший сніданок, який можна тільки придумати: багато українців це їдять щодня

Неділя 01 червня 2025 08:20
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Найгірший сніданок, який можна тільки придумати: багато українців це їдять щодня Фото: Названо найгірший сніданок українців (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Попри те, що сніданок вважається найважливішим прийомом їжі, багато українців починають свій день з продуктів, які можуть завдати організму більше шкоди, ніж користі.

РБК-Україна (проект Styler) який популярний сніданок краще не обирати для початку дня.

Який сніданок вважається найгіршим

За словами дієтологів, найгіршим сніданком вважається поєднання солодких пластівців з молоком, булочок або тостів з маргарином, кави з цукром та солодкою випічкою.

Такий варіант, хоч і здається зручним і швидким, має катастрофічні наслідки для здоров’я.

Подібний сніданок - це вибух швидких вуглеводів та шкідливих жирів. Він різко підвищує рівень цукру в крові, а через годину-другу спричиняє такий же різкий спад - у результаті людина почувається втомленою, голодною і роздратованою.

Цей ефект - класична "інсулінова гойдалка", що з часом може призвести до переддіабету, ожиріння та порушень метаболізму.

В чому небезпека пластівців з магазину

Маркетинг часто вводить в оману - на упаковках готових сніданків зазначено "збагачено вітамінами", "високий вміст клітковини", "з корисними зернами", проте в реальності ці продукти містять надмірну кількість цукру, трансжирів та штучних добавок.

Дослідження показують, що в деяких популярних брендах солодких пластівців цукру більше, ніж у газованих напоях.

Солодка випічка з кавою - ще один "улюблений" сніданок українців. Булочки, круасани, вафлі чи печиво забезпечують лише короткочасне насичення, але не дають організму необхідних білків, клітковини та здорових жирів. Результат - голод через 1-2 години, переїдання і постійна втома.

Який сніданок краще обрати?

Дієтологи радять обирати білково-жирові сніданки з низьким вмістом цукру.

Наприклад:

  • омлет з овочами,
  • грецький йогурт без цукру з ягодами та насінням,
  • вівсянка на воді або рослинному молоці з горіхами,
  • хліб із цільного зерна з авокадо та яйцем.

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В матеріалі використані такі джерела - WHO: Healthy diet, NIH: Metabolic Syndrome, PubMed.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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