Найгірший сніданок, який можна тільки придумати: багато українців це їдять щодня
Попри те, що сніданок вважається найважливішим прийомом їжі, багато українців починають свій день з продуктів, які можуть завдати організму більше шкоди, ніж користі.
РБК-Україна (проект Styler) який популярний сніданок краще не обирати для початку дня.
Який сніданок вважається найгіршим
За словами дієтологів, найгіршим сніданком вважається поєднання солодких пластівців з молоком, булочок або тостів з маргарином, кави з цукром та солодкою випічкою.
Такий варіант, хоч і здається зручним і швидким, має катастрофічні наслідки для здоров’я.
Подібний сніданок - це вибух швидких вуглеводів та шкідливих жирів. Він різко підвищує рівень цукру в крові, а через годину-другу спричиняє такий же різкий спад - у результаті людина почувається втомленою, голодною і роздратованою.
Цей ефект - класична "інсулінова гойдалка", що з часом може призвести до переддіабету, ожиріння та порушень метаболізму.
В чому небезпека пластівців з магазину
Маркетинг часто вводить в оману - на упаковках готових сніданків зазначено "збагачено вітамінами", "високий вміст клітковини", "з корисними зернами", проте в реальності ці продукти містять надмірну кількість цукру, трансжирів та штучних добавок.
Дослідження показують, що в деяких популярних брендах солодких пластівців цукру більше, ніж у газованих напоях.
Солодка випічка з кавою - ще один "улюблений" сніданок українців. Булочки, круасани, вафлі чи печиво забезпечують лише короткочасне насичення, але не дають організму необхідних білків, клітковини та здорових жирів. Результат - голод через 1-2 години, переїдання і постійна втома.
Який сніданок краще обрати?
Дієтологи радять обирати білково-жирові сніданки з низьким вмістом цукру.
Наприклад:
- омлет з овочами,
- грецький йогурт без цукру з ягодами та насінням,
- вівсянка на воді або рослинному молоці з горіхами,
- хліб із цільного зерна з авокадо та яйцем.
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В матеріалі використані такі джерела - WHO: Healthy diet, NIH: Metabolic Syndrome, PubMed.
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