Найгірший сніданок, який можна тільки придумати: багато українців це їдять щодня

Попри те, що сніданок вважається найважливішим прийомом їжі, багато українців починають свій день з продуктів, які можуть завдати організму більше шкоди, ніж користі.

РБК-Україна (проект Styler) який популярний сніданок краще не обирати для початку дня.

Який сніданок вважається найгіршим

За словами дієтологів, найгіршим сніданком вважається поєднання солодких пластівців з молоком, булочок або тостів з маргарином, кави з цукром та солодкою випічкою.

Такий варіант, хоч і здається зручним і швидким, має катастрофічні наслідки для здоров’я.

Подібний сніданок - це вибух швидких вуглеводів та шкідливих жирів. Він різко підвищує рівень цукру в крові, а через годину-другу спричиняє такий же різкий спад - у результаті людина почувається втомленою, голодною і роздратованою.

Цей ефект - класична "інсулінова гойдалка", що з часом може призвести до переддіабету, ожиріння та порушень метаболізму.

В чому небезпека пластівців з магазину

Маркетинг часто вводить в оману - на упаковках готових сніданків зазначено "збагачено вітамінами", "високий вміст клітковини", "з корисними зернами", проте в реальності ці продукти містять надмірну кількість цукру, трансжирів та штучних добавок.

Дослідження показують, що в деяких популярних брендах солодких пластівців цукру більше, ніж у газованих напоях.

Солодка випічка з кавою - ще один "улюблений" сніданок українців. Булочки, круасани, вафлі чи печиво забезпечують лише короткочасне насичення, але не дають організму необхідних білків, клітковини та здорових жирів. Результат - голод через 1-2 години, переїдання і постійна втома.

Який сніданок краще обрати?

Дієтологи радять обирати білково-жирові сніданки з низьким вмістом цукру.

Наприклад: