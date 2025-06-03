Вчені назвали нову користь від кави, про яку ще ніхто не знав

Ранкова кава - це не просто ритуал для пробудження, а й, як виявилося, справжній еліксир для вашого здоров'я.

Про нову користь від улюбленого всіма напою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegraph.

Вчені назвали нову користь від кави

Дослідження показують, що щоденне вживання кави дає потужний імпульс "дружнім" мікробам, що мешкають у травній системі. Цей позитивний вплив на бактерії кишківника веде до покращення загального стану здоров'я і, як наслідок, може сприяти довголіттю.

Напій містить поліфеноли, які діють як пребіотики - речовини, що живлять корисні бактерії в кишківнику. Ці сполуки сприяють росту таких бактерій, як Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes та Faecalibacterium.

Секрет криється у кількох ключових компонентах кави:

Пребіотичні властивості

Кава містить сполуки, які діють як пребіотики. Це означає, що вони живлять пробіотичні (корисні) бактерії, забезпечуючи їх необхідними поживними речовинами для росту та нормального функціонування.

Кофеїн як стимулятор

Кофеїн, відомий своїми стимулюючими властивостями, не лише бадьорить вас, а й, як виявилося, збільшує кількість корисних бактерій у кишківнику.

Поліфеноли

Кава багата на рослинні сполуки, що називаються поліфенолами. Вони діють як протизапальні антиоксиданти та допомагають знизити ризик розвитку раку, нейтралізуючи шкідливі вільні радикали – хімічні речовини, що пошкоджують клітини. Зокрема, хлорогенова кислота, специфічний поліфенол, що міститься в каві, продемонструвала здатність знижувати ризик діабету 2 типу та неалкогольної жирової хвороби печінки, а також сприяти зниженню ваги.

Скільки кави можна пити на день

Намагайтеся вживати 2−3 чашки чорної кави на день для підтримки здоров’я кишківника. Однак важливо пам’ятати, що надмірне споживання кофеїну може мати негативні наслідки, тому варто дотримуватися помірності.