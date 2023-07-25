Вчені назвали групу людей, яким набагато важче засинати: у чому причина

Про що нове дослідження

За словами вчених, нове дослідження показало, що проблеми зі сном можуть виникати частіше у людей із серцево-судинними захворюваннями через пошкодження групи нервів, які регулюють роботу не тільки серця, а й мозку.

Виявилося, що захворювання серця порушують вироблення гормону мелатоніну сну у мозку через пошкодження групи нервів, які іннервують або підключаються до верхнього шийного вузла.

Ці нерви – частина вегетативної системи, яка регулює мимовільні процеси в організмі, такі як дихання та частота серцевих скорочень.

А оскільки нерви з вузла з'єднуються як із серцем, так і з шишковидною залозою (крихітною структурою мозку, що відповідає за вироблення мелатоніну), проблеми з серцем можуть пояснити, чому виробництво мелатоніну в організмі починає "барахлити".

Крім того, безсоння - один із найпоширеніших "побічних ефектів" після серцевих захворювань. До 73% пацієнтів із серцевою недостатністю страждають від різних розладів сну.

Як проводили дослідження

Біологи проаналізували зразки тканин головного мозку померлих людей – пацієнтів із серцевими захворюваннями та без них.

Аналіз показав зменшення кількості нервових волокон або аксонів у вузлі у людей із серцевими захворюваннями порівняно з контрольною групою здорового серця.