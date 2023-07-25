Вчені назвали групу людей, яким набагато важче засинати: у чому причина

Проблеми зі сном бувають у багатьох людей на планеті. Часто це пов'язано з погодними умовами чи стресом. Іноді безсоння приходить епізодично, а є люди, які мають проблеми зі сном тривають місяцями та навіть роками.
Вчені у новому дослідженні назвали групу людей, яким засипати значно важче за інших. Деталі розповіли у статті на Science.
За словами вчених, нове дослідження показало, що проблеми зі сном можуть виникати частіше у людей із серцево-судинними захворюваннями через пошкодження групи нервів, які регулюють роботу не тільки серця, а й мозку.
Виявилося, що захворювання серця порушують вироблення гормону мелатоніну сну у мозку через пошкодження групи нервів, які іннервують або підключаються до верхнього шийного вузла.
Ці нерви – частина вегетативної системи, яка регулює мимовільні процеси в організмі, такі як дихання та частота серцевих скорочень.
А оскільки нерви з вузла з'єднуються як із серцем, так і з шишковидною залозою (крихітною структурою мозку, що відповідає за вироблення мелатоніну), проблеми з серцем можуть пояснити, чому виробництво мелатоніну в організмі починає "барахлити".
Крім того, безсоння - один із найпоширеніших "побічних ефектів" після серцевих захворювань. До 73% пацієнтів із серцевою недостатністю страждають від різних розладів сну.
Біологи проаналізували зразки тканин головного мозку померлих людей – пацієнтів із серцевими захворюваннями та без них.
Аналіз показав зменшення кількості нервових волокон або аксонів у вузлі у людей із серцевими захворюваннями порівняно з контрольною групою здорового серця.
До речі, раніше ми писали про те, що вчені назвали заняття, що в рази знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.
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