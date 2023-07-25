UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчені назвали групу людей, яким набагато важче засинати: у чому причина

Вчені назвали хворобу, через яку можуть виникнути проблеми зі сном (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Проблеми зі сном бувають у багатьох людей на планеті. Часто це пов'язано з погодними умовами чи стресом. Іноді безсоння приходить епізодично, а є люди, які мають проблеми зі сном тривають місяцями та навіть роками.

Вчені у новому дослідженні назвали групу людей, яким засипати значно важче за інших. Деталі розповіли у статті на Science.

Про що нове дослідження

За словами вчених, нове дослідження показало, що проблеми зі сном можуть виникати частіше у людей із серцево-судинними захворюваннями через пошкодження групи нервів, які регулюють роботу не тільки серця, а й мозку.

Виявилося, що захворювання серця порушують вироблення гормону мелатоніну сну у мозку через пошкодження групи нервів, які іннервують або підключаються до верхнього шийного вузла.

Ці нерви – частина вегетативної системи, яка регулює мимовільні процеси в організмі, такі як дихання та частота серцевих скорочень.

А оскільки нерви з вузла з'єднуються як із серцем, так і з шишковидною залозою (крихітною структурою мозку, що відповідає за вироблення мелатоніну), проблеми з серцем можуть пояснити, чому виробництво мелатоніну в організмі починає "барахлити".

Крім того, безсоння - один із найпоширеніших "побічних ефектів" після серцевих захворювань. До 73% пацієнтів із серцевою недостатністю страждають від різних розладів сну.

Як проводили дослідження

Біологи проаналізували зразки тканин головного мозку померлих людей – пацієнтів із серцевими захворюваннями та без них.

Аналіз показав зменшення кількості нервових волокон або аксонів у вузлі у людей із серцевими захворюваннями порівняно з контрольною групою здорового серця.

До речі, раніше ми писали про те, що вчені назвали заняття, що в рази знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

А ще розповідали про те, які бактерії найчастіше трапляються на кухні.

Читайте РБК-Україна в Google News
вченіисследователибессонница