Вчені назвали заняття, які суттєво знижують ризик розвитку Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера перебуває під пильною увагою вчених уже кілька десятків років. Це захворювання вражає переважно людей похилого віку та лікування від нього не існує.

Дослідники з Університету Монаша вивчили дані понад 10 тисяч людей із цією хворобою та з'ясували, які саме заняття справді мають ефект. Результати опубліковані у журналі Jama.

Автори роботи використовували дані про 10 318 жителів Австралії у віці 70 років і більше. Усі - учасники проєктів ASPREE та ALSOP (про спосіб життя та захворювання літніх людей).

Виявилося, що учасники, які регулярно розгадують кросворди, проходять різні навчальні курси (у тому числі по роботі на комп'ютері, написання листів чи статей), проходять вікторини, грають у карти, шахи та шаради, когнітивні здібності порушувалися на 9-11% рідше, ніж у їхніх ровесників.

Меншою мірою допомогає участь у творчій художній діяльності (ремесла, роботи з дерева чи металу) – 9%.

Творчі хобі, такі як в'язання, живопис, і пасивніші заняття, наприклад, читання книг чи газет, прослуховування музики, знижували ризик розвитку Альцгеймера лише на 7%. При цьому спілкування у соціальних мережах, часті виходи у кіно та ресторани не знизили ризик розвитку деменції зовсім.

Хоча, як стверджують вчені, соціальна ізоляція людей збільшує ризик депресії. А це підвищує ризик розвитку когнітивних порушень.

Результати залишаються істотно значущими навіть при обліку раннього рівня освіти та соціально-економічного статусу. Немає також і суттєвих відмінностей між чоловіками та жінками.

Дослідники стверджують, що ці результати допоможуть людям похилого віку та фахівцям з догляду за ними знизити ризик розвитку деменції. Їхні висновки - одні з найнадійніших на цю тему на цей час.