Вчені назвали два фактори, що призводять до передчасного старіння

Дослідники з Університету Макмастера провели складний аналіз ДНК для вивчення старіння на клітинному рівні та оцінки різниці між хронологічним та біологічним віком. Їм вдалося виявити два важливі фактори, які сильно впливають на передчасне старіння.

Для свого аналізу вчені використовували метод метилювання ДНК (епігенетичні години). Вони вивчили також медичні дані та фактори середовища для майже 50 тисяч учасників дослідження віком від 45 до 85 років.

Аналіз показав, що є два фактори, які значно прискорюють старіння людини – це проживання у неблагополучних та бідних районах міста чи місцевості, а також наявність симптомів депресії.

Депресивні симптоми у дослідженні вимірювалися за допомогою стандартизованої шкали депресії за 10 пунктами. Науковці виявили збільшення ризику смерті на 1 місяць на кожне збільшення бала за шкалою депресії.

Вони припускають, що емоційний стрес, викликаний депресією, може призвести до більшого біологічного зношування та порушень регуляції фізіологічних систем. А це, своєю чергою, призводить до передчасного старіння.

Другий фактор, який сильно впливає на швидкість старіння – це матеріальна та соціальна депривація. Тут мається на увазі неможливість людей отримати доступ до сучасних благ та зручностей: адекватного житла, якісної їжі, автомобілів, швидкісного інтернету або рекреаційних зон. Соціальна депривація - наявність меншої кількості соціальних ресурсів у сім'ї та суспільстві.

Вчені встановили, що для учасників, у яких ці фактори були значно вищими через райони проживання, ризик смерті збільшувався майже на рік у порівнянні з більш благополучними районами. При цьому фактори середовища та депресія мають окремий вплив і між собою не пов'язані.