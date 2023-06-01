Біологи вперше змогли виростити сало "у пробірці"

Вчені освоїли зовсім новий метод вирощування жирових клітин та формування з них готового продукту, схожого на жир тваринного походження. Це дозволить доповнити штучне м'ясо штучними жирами.

Деталі цього способу вчені з американського Університету Тафтса описали у статті журналу eLife.

Технологія отримання штучного м'яса обіцяє забезпечити людство смачним та корисним продуктом без збитків для довкілля та знищення тварин.

Раніше біологи вже навчилися вирощувати м'язову тканину різних видів тварин. Деякі з цих продуктів вже отримали дозвіл на використання та їх виробляють для постачання до магазинів та ресторанів.

Проте справжній смак, текстура та поживність м'яса залишається неповними без певної кількості жиру. Тести показують, що найсмачнішим м'ясом споживачі називають яловичину, що містить приблизно 36% жиру.

Доповнити дієтичне штучне м'ясо допоможе новий метод, що дозволяє вирощувати жирову тканину.

Щоб культивувати клітини "в пробірці", їх потрібно постійно підживлювати поживними речовинами та киснем. У живому організмі це відбувається завдяки постійному руху крові судинною мережею, яка охоплює всі частини тіла.

У штучних умовах відтворити таку систему поки що не вдається, тому тканину вирощують крихітними плоскими фрагментами.

Команда професора Давида Каплана навчилася не лише отримувати такі шматочки жирової тканини, а й поєднувати їх у готовий продукт.

Для експериментів вчені використовували адипоцити, які накопичують жир клітин у мишей та свиней. Виростивши невеликі зразки, їх збирали та змішували з альгінатом, а також з mTG (мікробною трансглутаміназою).

Всі ці речовини неодноразово перевірені та визнані безпечними для використання у харчовій промисловості. А для клітин жирової тканини вони є сполучною ланкою, яка дозволяє формувати з мініатюрних плоских фрагментів цілий продукт.

"Жирова тканина - це переважно клітини з мінімальною кількістю інших структурних компонентів. Тому ми вирішили, що якщо їх вдасться зв'язати разом, то цього буде достатньо, щоб відтворити й смак, і поживність, і текстуру натурального тваринного жиру", - розповіли автори дослідження.

Досліди підтвердили теорію вчених, і структура штучного жиру витримувала такий самий тиск, як і природний яловичий чи свинячий жир.

Текстура, завдяки компонентам, виявилася трохи м'якшою, ближче до топленого жиру. Але комбінації добавок дозволять вченим удосконалити формулу та налаштувати текстуру готового продукту.