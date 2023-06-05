Що відбувається з організмом після 4-денного запою: вчені провели цікаве дослідження

Вчені з Медичної школи Альбера Сент-Дьйорді при Сегедському університеті в Угорщині провели нове дослідження про вплив алкоголю на тривожну, депресивну та соціальну поведінку після запою та ще через один день.

Як проводили дослідження

В експерименті брали участь самці мишей у віці шести тижнів. Протягом 4 днів у напувалках тварин заміняли воду на 20% спирт на 2-4 години.

Відразу після "запою" або на 5 день гризунам вводили внутрішньовенно селективний антагоніст рецептора CRF1 анталармін або антагоніст рецептора CRF2 астресин.

Через 30 хвилин мишей запускали у піднятий хрестоподібний лабіринт – популярний у біологів інструмент для оцінки тривожної поведінки. Або ж – примусово відправляли плавати, щоб виявити ознаки тривоги та депресії.

Крім того, гризунів тестували на трикамерній "соціальній арені", щоб вивчити їхню здатність заводити контакт із родичами. Після поведінкових тестів в мишей брали кров на аналіз.

Як миші реагували на алкоголь

"На четвертий день, після запою, кількість входів та час знаходження у відкритих відгалуженнях піднятого хрестоподібного лабіринту у мишей, які були під впливом алкоголю, значно збільшилася порівняно з контрольною групою. Також миші, які пережили запій, помітно більше часу намагалися вибратися з води та менше просто плавали", – розповіли вчені.

Вони додали, що ці анксіолітичні (рівень тривоги, страху, емоційного напруження) та антидепресивні ефекти алкоголю значно слабшали під впливом астресину, але не анталарміну.

"Кількість спроб взаємодії з незнайомими родичами у тесті на "соціальній арені" не змінилася, але миші, які вживали алкоголь, проводили з "незнайомцями" значно більше часу", - зазначають дослідники.

Крім того, на 5-й день миші, які перенесли вплив алкоголю, ставали менш активними. Вони рідше заходили до рукава лабіринту і намагалися там проводити менше часу.

Також гризуни на 5 добу значно менше витрачали час на спроби вилізти з води та намагалися просто плавати. А це показує, що ознаки тривоги та депресії у мишей почали виявлятися після відміни алкоголю.

Що показало дослідження

"Наше дослідження показало, що алкоголь по-різному впливає на тривожно-депресивну та соціальну поведінку відразу і через добу після запою. Пияцтво викликає анксіолітичний та антидепресивний ефект, коли мишей тестували після вживання спирту. Крім того, запої підвищували рівень комунікабельності та переважання соціальної новизни у самців", - пояснили дослідники.

Вони відзначають, що це дослідження не лише підтверджує, а й розширює дані попередніх досліджень про запої. Один епізод запою викликає анксіолітичний та антидепресивний ефекти відразу після. А ось тривожна та депресивна поведінка проявляється не відразу і не після 1-2 запоїв. І може розвиватися не через сам запій, а через відміну алкоголю.