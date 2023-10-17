Вчені назвали два антисептика, які роблять бактерії сильнішими: ми їх теж використовуємо

В рамках цього дослідження вчені перевірили вплив 10 миючих засобів, які зазвичай використовують у лікарнях та в домашніх господарствах. Усі засоби перевіряли на бактерії Acinetobacter baumannii (Акінетобактерія Баумана). Вона відома своєю множинною лікарською стійкістю й впливом на пацієнтів у лікарнях – щорічно на неї хворіє тисячі людей.

Дослідження показало, що низькі рівні поширених біоцидів, наприклад, тих, які залишають на поверхнях і які важко видалити з навколишнього середовища, можуть підштовхнути бактерію на розвиток толерантності до антибіотиків.

Ц випадку з Acinetobacter baumannii – бактерія стає стійкою до антибіотиків, що впливає на внутрішню частину бактеріальних клітин, не дозволяючи їм створювати нову ДНК або білки.

Біоциди, до яких відносяться дезінфікуючі засоби та антисептики – це хімічні речовини, які широко використовуються в домашньому господарстві, лікарнях і на виробництві для знищення бактерій.

Вчені внесли під час дослідження мутації в геном цієї бактерії, щоб визначити, які гени допоможуть бактеріям вижити при обробці 10 видами біоцидів.

Вони піддавали мутантні бактерії впливу різних засобів для чищення й ідентифікували кілька генів виживання. Деякі кодують білки в стінці, що оточує бактеріальні клітини, а деякі - білки всередині клітин, включаючи ті, що беруть участь у метаболізмі.

Але виявилося, що біоциди вбивають бактерії, порушуючи електричну активність їх клітинних мембран і перешкоджаючи здатності клітин виробляти паливо. Але, якщо концентрація біоциду буде невисокою, то це не вб'є бактерії, а навпаки - зробить їх стійкішими.

І тільки в 7 з протестованих 10 біоцидів низьких концентрацій було достатньо, щоб порушити активність мембран і при цьому не вбити бактерію. Через такий низький рівень впливу антибіотики, що були направлені на внутрішню частину клітин, не могли так легко проникати в бактерію.

Двома особливо небезпечними біоцидами виявилися хлоргексидин і бензалконію хлорид. Саме після обробки цими засобами патогени не тільки вижили, а й стали супербактеріями.