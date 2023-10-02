Науковці перевірили, чи дійсно імбир покращує здоров'я: результати дослідження здивували усіх

Імбир широко використовують у кулінарії, бо він надає пікантного смаку стравам. Але цей корінь також славиться чудодійними властивостями, які начебто здатні зміцнити імунітет та покращити здоров'я. Вчені у новому дослідженні вирішили перевірити, чи дійсно це так.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Medical News .

Що саме досліджували науковці

У новому дослідженні вивчали вплив екстрактів імбиру на білі кров'яні тільця, зокрема при аутоімунних захворюваннях, таких як вовчак і антифосфоліпідний синдром (АФС). При цих недугах імунна система помилково атакує власні клітини.

Один із видів білих кров'яних тілець, так званий нейтрофіл, стає надмірно активним. Ці клітини створюють "павутину", яка викликає запалення та інші ускладнення.

Вчені перевірили дію екстрактів імбиру на мишах і на невеликій групі людей-добровольців. Отримані результати приємно здивували науковців.

Що показало дослідження

Вчені дійшли висновку, що екстракти імбиру "утихомирюють" гіперактивні нейтрофіли і не дозволяють їм поширювати свої небезпечні "павутинки".

Дослідження на мишах показало, що вживання імбиру зменшує прояви вовчака та АФС. Дуже вагомим є те, що вживання імбиру лише за один тиждень суттєво знижувало активність нейтрофілів. Вчені припускають, що на людей ця спеція діятиме аналогічним чином.

Разом із цим науковці наголошують, що дане дослідження доводить, що імбир не є повноцінними ліками, воно лише показує користь кореня, як дієтичної добавки для тих, хто перебуває в групі ризику.

Також вчені виявили, що ці результати дослідження можуть бути корисними при вивченні відновлення людей після Covid-19. Оскільки ті "павутинки", які утворюють нейтрофіли, пов'язані з ускладненнями при коронавірусі. Тому дослідження дало розуміння, як їх контролювати.

Втім попри, це вчені повинні ще підтвердити ці результати при експериментах на людях.