Які тварини також бачать сни: несподівані факти

Тварини бачать сни, відтворюючи уявні образи та звуки під час сну. Вчені виявили, що багато видів переживають моменти зі свого життя, коли їхній мозок активний у фазі швидкого сну.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, які тварини можуть бачити сни та про що.

Про що думають коти уві сні

Коти - одні з перших домашніх тварин, чиї сни стали об'єктом наукових досліджень. У 1960-х роках французький вчений Мішель Жуве виявив, що коти бачать сни. Він спостерігав за тим, як коти поводяться під час сну, і зробив цікаві відкриття.

У людей під час фази швидкого сну м'язи зазвичай не рухаються, навіть якщо мозок активно працює, створюючи наші сни. Це називається станом атонії - він захищає нас від мимовільних рухів, які могли б супроводжувати сни. Жуве виявив, що в котів за цей стан відповідає частина мозку, відома як міст. Вона регулює фазу швидкого сну та викликає частковий параліч м'язів.

Проте, коли Жуве видалив частину цієї структури, поведінка котів змінилася. Під час фази швидкого сну вони почали рухатися, як ніби не сплять: полювали, стрибали, вмивалися і навіть оборонялися від уявних загроз.

Цей стан Жуве назвав парадоксальним сном, коли тіло кота залишається нерухомим, а мозок дуже активний. Це дозволило зазирнути у світ сновидінь котів та зрозуміти, що вони можуть бачити уві сні сцени зі свого повсякденного життя.

"Коти демонструють поведінку, що дуже схожа на ті дії, які вони виконують під час неспання", - зазначає дослідник Пенья-Гусман.

Що бачать коти уві сні (фото: Freepik)

Щури бачать уві сні лабіринт

Вчені виявили, що після того, як щури проходять лабіринт протягом дня, вони можуть відтворити цей самий маршрут у своїх снах. У щурів гіпокамп, частина мозку, яка відповідає за створення та збереження спогадів, запам'ятовує нейронну схему навігації лабіринтом, коли вони не сплять. Пізніше, під час сну, їхній мозок повторно активує цю схему, що свідчить про те, що щур або пригадує, або переосмислює пройдений шлях.

Це відкриття, зроблене у 2001 році, стало одним із перших, яке показало, що тварини можуть мати складні сни. Нейробіолог Вілсон з Массачусетського технологічного інституту, один з авторів дослідження, зазначив, що це лише початок.

"Ми провели інші дослідження, які демонструють, що спогади про попередній досвід, які проявляються під час сну, можуть мати схожість із тим, що люди переживають у своїх снах", - пояснює Вілсон.

Дослідження показали, що коли під час сну щури пригадують лабіринт, їх мозок також реактивує зорові образи, які вони бачили під час проходження маршруту. Це стосується і звуків, а також емоційних відчуттів, які відновлюються, коли щур "проходить" лабіринт під час фази швидкого сну.

Що бачать уві сні щури (фото: Freepik)

Як зеброві амадини вчаться співати уві сні

Зеброві амадини славляться своїми мелодійними піснями, але вони не народжуються з цією здатністю. Як і люди, птахи повинні вчитися - слухати, практикуватися і, можливо, навіть мріяти про спів.

У 2000 році дослідники виявили, що нейрони в мозку зебрових амадин активуються за певним шаблоном під час співу. Вчені змогли відтворити цю послідовність нота за нотою. Цікаво, що поки птахи сплять, їхній мозок повторює той самий шаблон, відтворюючи пісню, яку вони чули і співали вдень. Це свідчить про те, що вони можуть запам'ятовувати та "практикувати" свої пісні під час сну.

Дослідники припускають, що співочі птахи можуть бачити сни про спів. Вони повторюють досвід неспання або ці сни більше нагадують автоматизовану роботу мозку без усвідомлення? Це питання все ще вивчається.

Протягом наступних двадцяти років виявилося, що зеброві амадини мають структуру сну, схожу на людську, включаючи фазу швидкого сну. Дослідження також показали, що птахи під час сну рухають своїми голосовими м'язами, синхронізуючись із музикою у своїй голові.

Крім того, сплячі амадини можуть імпровізувати, створюючи варіації своїх пісень. Це означає, що вони не лише запам'ятовують сенсорну інформацію, отриману протягом дня, але й використовують її, щоб створювати нові версії пісень, адаптуючись і розвиваючи свої навички навіть уві сні.

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