Вчені б'ють на сполох через потужну геомагнітну бурю, що накрила Землю: до чого готуватись українцям

Потужна геомагнітна буря, що обрушилась нещодавно на Землю, вже спричинила збої в роботі радіо та GPS. Вчені наголошують - вона також може викликати хвилю ураганів і штормів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Daily Mail, Meteoagent, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку теорію висунули дослідники, на чому вона базується, а також чи загрожують наслідки магнітної бурі українцям.

Що відомо про теорію дослідників

Згідно з результатами проведеного нещодавно дослідження, сонячний шторм, який обрушився на Землю, може стати причиною ураганів і штормів.

У межах своєї роботи команда науковців використала модель, яка:

вивчала активність тропічних циклонів за останні 5500 років

виявила 11 часових періодів, коли штормів на Землі було на 40% більше, ніж зазвичай

Єдиною спільною рисою цих періодів стала надсильна сонячна активність.

Теорія вчених полягає в тому, що коли сонце надмірно активне, воно "посилає" на Землю більше енергії, яка нагріває океани й стає "пальним" для тропічних штормів.

Саме зараз США перебувають у розпалі так званого "сезону ураганів", однак з огляду на сонячну активність він може стати рекордним.

Активна сонячна пляма у травні 2024 року (скріншот: youtube.com/@noaanationalweatherservice)

Вплив геомагнітних бур на орбіту й поверхню Землі

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) також повідомляло, що "геомагнітні бурі можуть вплинути на інфраструктуру на навколоземній орбіті та на поверхні Землі".

За словами експертів, така сонячна активність може суттєво впливати на зв'язок, електромережі, навігацію, радіо та супутникові "операції".

Професорка Янг Ванг з Університету штату Флорида уточнила, що передбачити вплив Сонця на земну поверхню не завжди просто. Тому остаточно стверджувати, що геомагнітна буря збільшить кількість тропічних циклонів цього року не варто.

Вона додала, що "роль сонячної активності в модулюванні активності тропічних циклонів є складною".

"У міру того як океани нагріваються, вони мають більше енергії, доступної для перетворення на вітер тропічного циклону, таким чином створюються більш сприятливі умови для розвитку сильніших штормів", - пояснила вона.

Вчені зазначають: сонячна активність може бути "важливою рушійною силою мінливості клімату та активності тропічного циклону через свій вплив на атмосферну циркуляцію, океанські течії та температуру поверхні моря".

Вплив Сонця на Землю (інфографіка: meteoagent.com)

Чи загрожує щось українцям

З огляду на те, що Україна розташована відносно далеко від океану, тропічні циклони чи надпотужні урагани їй навряд чи загрожують.

Водночас низка проведених науковцями досліджень вказують на ймовірний взаємозв'язок між магнітними бурями та життєдіяльністю людини.

Йдеться про те, що надпотужна сонячна енергія може негативно впливати на настрій і самопочуття людини.

Дехто наголошує, що під час магнітних бур може погіршуватися здоров'я - з'являтися головні болі, проблеми із серцем, порушення сну та слабкість.