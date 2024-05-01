Магнітні бурі у травні: у які дні варто поберегти своє здоров'я
Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття у людей, викликати головні болі та загострення хронічних захворювань. У такі дні варто подбати про своє здоров'я та зменшити фізичне та емоційне навантаження.
За допомогою даних порталу Meteoagent, РБК-Україна (проєкт Styler) склало приблизний графік магнітних бур у травні 2024 року. Коли треба берегти здоров'я - читайте нижче.
Що таке магнітна буря
Різноманітні вибухи та спалахи, які регулярно стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають властивість дуже швидко поширюватися у різні сторону, а також у сторону Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.
Всі бурі мають класифікацію згідно з індексами: де К-індекс від 1 до 2 - це слабкі бурі, з К-індексом від 3 до 4 - помірні, а всі бурі від К-індексу 5 - бурі червоного рівня.
Бурі червоного рівня можуть викликати погіршення самопочуття та головні болі у людей, а ще впливати на роботу джерел зв'язку - вишок, супутників, радіочастоти, GPRS.
Коли будуть магнітні бурі у травні
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у травні очікується три періоди магнітних бур.
На початку місяця (1-2 травня) - магнітні бурі К-індексу 5 зі зменшенням до К-індексу 3.
Від 3 травня до 6 травня - слабкі геомагнітні коливання з К-індексом 2-3
Від 7 до 21 травня - низька сонячна активність
23-25 травня - магнітна буря середньої інтенсивності, К-індексу 4
З 26 по 27 травня - слабкі геомагнітні коливання з К-індексом 3
28-29 травня - магнітна буря середньої активності з К-індексом 4
Вплив магнітних бур на людину
Вчені провели вже чимало досліджень стосовно впливу магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують взаємозв'язок між самопочуттям людей та магнітними бурями. У такі дні люди значно частіше скаржаться на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.
Найчастіші скарги:
- Головні болі, мігрень
- Слабкість, втома
- Сильна сонливість вдень та безсоння вночі
- Туман в голові, порушення концентрації
- Запаморочення
- Швидка втомлюваність
- Загострення хронічних хвороб
- Проблеми з серцем та артеріальним тиском
Як зменшити вплив магнітної бурі на здоров'я
Медики дають на такі дні зазвичай загальні рекомендації та радять більше відпочивати, не перенапружуватися та слідкувати за своїм здоров'ям. А саме:
- Дотримуватися нормального режиму дня
- Спати не менш ніж 7-9 годин на добу
- Повноцінно та регулярно харчуватися
- Пити достатньо рідини
- Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
- Знизити фізичне навантаження
- Дихати свіжим повітрям - у парку, дворі, за містом
- Провітрювати приміщення
- Не нервувати без потреби та знизити психоемоційне навантаження
- При потребі - звертатися до медиків
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