Потужна магнітна буря ще триває: коли перестануть боліти голови

Потужна магнітна буря червоного найвищого рівня, яка накрила планету останніми днями та викликала північне сяйво в Україні , ще триває. І за прогнозами спеціалістів, вона ще декілька днів буде тривати.

Що відомо про цю бурю та коли вона закінчиться, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають властивість дуже швидко поширюватися, у тому числі й в сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Усі геомагнітні бурі мають класифікацію згідно з індексами, де К-індекс 1 - це найслабкіша буря, а К-індекс 9 - найпотужніша магнітна буря червоного рівня. При бурях червоного рівня можуть бути проблеми з роботою джерел зв'язку - вишок, супутників, радіочастот, GPRS.

Крім того, усі бурі вище К-індексу 5 можуть спричинити тимчасове погіршення самопочуття у людей та викликати головні болі.

Що відомо про найпотужнішу бурю у травні

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, 8 та 9 травня відбулося одразу три потужних спалахи на Сонці, які об'єдналися в один та викликали викид, якій вчені називають "канібальським".

Це спричинило затяжну та дуже потужну магнітну бурю на Землі, яка почалася ще 10 травня та досягла червоного рівня К-індексу 9.

Шторм з такими показниками тривав 10, 11, 12 травня та продовжився ще на понеділок, 13 травня.

Однак, вже 14 травня буря, нарешті, піде на спад і зараз прогнозується на вівторок буря з К-індексом 5. Це також буря червоного рівня.

У середу, 15 травня, очікуються невеликі магнітні коливання з показником К-індекс 4. А заспокоїться магнітосфера тільки у четвер, 16 травня.

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Як впливає магнітна буря на людину

Вчені всього світу провели чимало досліджень на тему взаємозв'язку між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. Деякі з них підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди частіше скаржаться на погіршення здоров'я, головні болі та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головні болі

Мігрень

Слабкість

Втома

Сонливість вдень та безсоння вночі

Туман в голові

Порушення концентрації

Запаморочення

Швидка втомлюваність

Погіршення настрою, дратівливість, агресія

Проблеми з серцево-судинною системою, стрибки тиску

Загострення хронічних хвороб

Як полегшити стан під час магнітної бурі

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.

А саме: