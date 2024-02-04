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Вбрання від українського дизайнера зʼявилось на обкладинці закордонного глянцю (фото)

Український бренд Frolov засвітився на обкладинці глянцю (фото:
Автор: Юлія Любченко

Португальський Vogue випустив журнал з обкладинкою, де засвітився український бренд Frolov.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль фотографа Джеймі Нельсон.

Український бренд Frolov засвітився на обкладинці закордонного глянцю 

Український бренд Frolov з'явився  у лютневому номері португальського Vogue. Австралійська модель Седона Ледже позує для обкладинки в об’єктиві нью-йоркського фотографа Джеймі Нельсон у відвертому вбранні від українського дизайнера. 

Акторка постала перед камерами у чорному прозорому бра, який задекоровано двома об’ємними бантами, що ж трендом 2024 року та незвичайного фасону спідниці, яка поєднує бікіні, прозору чорну тканину й достатньо масивний бант.

Як відомо, стилем акторки займалась Карен Ленглі. Вона доповнила образ довгими рукавичками в тон, ефектним макіяжем з акцентом на очі та зачіскою з блискітками.

На сайті українського бренду Frolov вартість бра коштує 314 доларів, а спідниця вартує 1740 доларів.

Український бренд на обкладинці португальського Vogue (фото: instagram.com/karenlevittstylist)

 Варто сказати, що бенд Frolov дуже полюбляють голлівудські зірки, список тих, хто обирає його чималий. В нього входять: 

  • Дженніфер Лопес, яка нещодавно засвітила сукню від Frolov у кліпі 
  • Белла Хадід 
  • Мадонна 
  • Бейонсе. 

Звісно, список набагато більший, оскільки українські бренди загалом чудово сприймаються Голлівудом, оскільки вони якісні, трендові та зроблені з душею.

Український бренд на обкладинці португальського Vogue (фото: instagram.com/ryannyc)

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