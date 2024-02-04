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Наряды от украинского дизайнера появились на обложке зарубежного глянца (фото)

Украинский бренд Frolov засветился на глянцевой обложке (фото:
Автор: Юлия Любченко

Португальский Vogue выпустил журнал с обложкой, где зажегся украинский бренд Frolov.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль фотографа Джейми Нельсон.

Украинский бренд Frolov засветился на обложке зарубежного глянца

Украинский бренд Frolov появился в февральском номере португальского Vogue. Австралийская модель Седона Ледже позирует для обложки в объективе нью-йоркского фотографа Джейми Нельсон в откровенном наряде украинского дизайнера.

Актриса предстала перед камерами в черном прозрачном бра, декорированном двумя объемными бантами, что же трендом 2024 года и необычного фасона юбки, сочетающей бикини, прозрачную черную ткань и достаточно массивный бант.

Как известно, стилем актрисы занималась Карен Лэнгли. Она дополнила образ длинными перчатками в тон, эффектным макияжем с акцентом на глаза и прической с блестками.

На сайте украинского бренда Frolov стоимость бра стоит 314 долларов, а юбка стоит 1740 долларов.

Украинский бренд на обложке португальского Vogue (фото: instagram.com/karenlevittstylist)

Стоит сказать, что бэнд Frolov очень любят голливудские звезды, список избирающих его немалый. В него входят:

  • Дженнифер Лопес, недавно засветившая платье от Frolov в клипе
  • Белла Хадид
  • Мадонна
  • Бейонсе.

Конечно, список намного больше, поскольку украинские бренды в целом прекрасно воспринимаются Голливудом, потому что они качественные, трендовые и сделаны с душой.

Украинский бренд на обложке португальского Vogue (фото: instagram.com/ryannyc)

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